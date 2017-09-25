Vurdukları domuzlarla tören geçişi yaptılar, tüfek ödüllerini aldılar

Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Erdek İlçesi\'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'nci yıl dönümü töreninde, Avcılar Derneği\'nin organizasyonuyla avcılar da vurdukları domuzları kamyona koyduktan sonra tören alanından geçiş yaptı. En büyük domuzu vurma yarışması sonunda dereceye giren 4 kişiye de ödül olarak tüfek hediye edildi.

Erdek\'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'nci yıldönümü törenleri geçen 18 Eylül\'de yapılan tören ile kutlandı. Etkinlikler kapsamında avcıların vurdukları domuzlar, Avcılar Derneği\'nin organizasyonu ile kamyona konulduktan tören alanından geçirildi. İlçede kurtuluş yıl dönümünde geleneksel olarak yapılan en büyük domuzu vurma yarışması sonuçlandı. Vurdukları domuzların tören alanından geçirildiği avcılardan Ali Kemal Beygirci birinci, İslam Koska ikinci, Mehmet Gökgül üçüncü, Kutsal Babayakal ise dördüncü oldu. Yarışmada dereceye giren avcılara tüfek ile av malzemeleri hediye edildi.

Erdek Avcılar Derneği\'nde yapılan ödül törenine Erdek Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Yapakçı, Ak Parti Erdek İlçe Başkanı Kemal Kayan, CHP Erdek İlçe Başkanı Metin Uysal ve çok sayıda davetli katıldı.



FOTOĞRAFLI

,