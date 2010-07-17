-VURAL'DAN YİNE VUVUZELALI TOPLANTI TBMM (A.A) - 17.07.2010 - MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ''siyaset üslubunu değiştirmesi, bu üslubun millete ve değerlerine zarar verdiğini'' savunarak, ''Başbakan'ın siyaset anlayışı, vuvuzela kadar yabancı bir siyaset anlayışıdır'' dedi. Vural, TBMM'de önceki günlerde vuvuzela ile düzenlediği basın toplantısını bugün de sürdürdü. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ''millete çektirdiği vuvuzela işkencesinin son bulması gerektiğini'' söylediğini anımsatan Vural, Erdoğan'ın söylem ve politikalarının milleti rahatsız ettiğini ileri sürdü. Vural, vuvuzelanın Güney Afrika'nın bir çalgısı olmasının yanısıra Erdoğan'ın, milletin milli kimliğine, değerlerine, tarihine çıkardığı aykırı sesleri simgelediğini savundu. Artık bıktıkları vuvuzelanın, Türk milletinin tarihine, milli ve manevi değerlerine aykırı bir ses olduğunu belirten Vural, ''Sayın Başbakan, bu vuvuzelayı bize hazmettiremeyeceksin, dinlettiremeyeceksin. Bu vuvuzela, BOP eş başkanının, Irak'ın işgalini doğuran söylemlerini ifade ediyor, milleti 36 etnik gruba bölmeyi ifade eden sesi temsil ediyor, işsizlere ızdırap çektiren politikaların simgesidir'' dedi. Türkiye Futbol Federasyonunun, vuvuzelaya veto koyduğunu, statlara alınmasına izin vermediğini anımsatan Vural, ''İnşallah milletimiz de bu vuvuzelanın, Türk siyasetinden silinmesi için karar verecektir, zamanı gelmiştir'' diye konuştu. Vural, Erdoğan'ın seviyeden bahsettiğini, vuvuzelanın çıkardığı sesin seviyeyi ortaya koyduğunu belirterek, bu sesin, çiftçiye, ''ananı da al git'', şehide ''kelle'', Öcalan'a, ''Sayın'', Habur'daki karşılamaya ''Güzel şeyler oluyor'' diyenlerin sesi olduğunu öne sürdü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in açıklamalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Vural, şu görüşleri savundu: ''Çelik ve Çelik gibiler, Türkiye'nin terörle mücadele etmesinden, terörle mücadele edenlerden, terörü sıfırlayanlardan rahatsızdır. Terörle mücadele edenlerden dağdakiler rahatsızdı, görüyoruz ki Çelik de terörle mücadele edenlerden rahatsızdır. Başbakan, Çelik gibiler, AKP'ye oy verenlerin zihniyetini temsil etmiyor. MHP'ye, milliyetçi ve muhafazakar değerlere dil uzatan bedbahtlardır bunlar, hezeyan içindedirler. Bunlar bir koro, politbüroları var, bunlar vuvuzelacı ekip, AKP'ye oy verenlerin değerlerini ortadan kaldırıp, o değerlerin yerine bu rahatsız eden fikirleri monte etmek istiyorlar.'' Erdoğan'ın, MHP'nin tabanına seslendiğini ancak 2002'de kendi tabanını bıraktığını öne süren Vural, BOP'un, projelerin, Habur'un, açılımın, millet için vuvuzeladan başka anlam taşımadığını kaydetti. Vural, Erdoğan'ın üslubunu değiştirmeden, MHP'nin muhatabı olamayacağını ifade etti. Oktay Vural, teröristlere işkence yapıldığı iddialarının sorulmasına karşılık, böyle bir işkencenin kabul edilemeyeceğini söyledi. Vural, bir gazetecinin, Ankara'da referanduma evet diyen afişler asıldığı ancak bunun daha sonra sahiplenilmediği, faili meçhul afiş olduğunu belirtmesi üzerine, bunun failinin malum olduğunu söyledi. Vural, bunun, Hükümet organizasyonunda yapılmış bir girişim olduğunu öne sürerek, ''Çakma imzayla anayasa değişikliği hazırlayanlardan, Kevin Costner açılımı destekliyor diye açıklama yapanlardan ne beklersiniz. Garp cephesinde değişen bir şey yok'' dedi.