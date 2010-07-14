-VURAL'DAN VUVUZELA'LI BASIN TOPLANTISI TBMM (A.A) - 14.07.2010 - MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''MHP tabanına dil uzattığını'' öne sürerek, ''Fitne fesat politikası bir Başbakan'a yakışmıyor'' dedi. Erdoğan'ın sözlerini ''vuvuzela''ya benzeten Vural, beraberindeki görevlinin getirdiği vuvuzelayı basın mensuplarına gösterdi. Vural, düzenlediği basın toplantısında, bugün bir gazetede, Başbakan Erdoğan'ın ''karşılıklı eylemsizlik olsun'' sözlerine sert tepki gösterdiğinin belirtildiğini anımsatarak, ''Günaydın Sayın Başbakan demek lazım'' dedi. ''Eylem olmazsa operasyonlar minimize edilir'' diyenin de Erdoğan olduğu görüşünü dile getiren Vural, ''Ne oldu Sayın Başbakan? Dün öyle, bugün böyle. Hangi Tayyip? Hangisiyle uğraşacağız? Açılım ortaklığından başka bir rolü oynamaya çalışıyorsun. Artık mızrak çuvala sığmıyor'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan'ın dün referandum ile ilgili ''40 soru, 40 cevap'' kitapçığı hazırlattıklarını söylediğini belirten Vural, ''referandumun '40 katır mı, 40 satır mı'dan başka bir anlam taşımadığını'' öne sürdü. Vural, ''40 soruyorsun da bir tane cevap niye bekliyorsun Sayın Başbakan? Vatandaşa niye 40 soru sorup, toptan tek cevap bekliyorsun. Bu anayasa değişikliği ile milletin güçlü olandan hesap sorma devrini kapatmak istiyorlar'' dedi. Erdoğan'ın MHP tabanı ile ilgili değerlendirmelerde bulunduğunu da belirten Vural, şu görüşleri dile getirdi: ''İşi gücü fitne. Şu tabanla, bu tabanla... Senin tabanın yok mu? Tabansız mısın sen? MHP tabanına 'faşist' diyen sen değil misin? 'Kafatasçı' diyen sen değil misin? Gittiğimiz namaza bile dil uzatan sen değil misin? Kalkmış şimdi milliyetçi ve muhafazakar bir tabana sesleniyor. Tabanı olmadığı için herhalde başka bir tabana seslenmek istiyor. Kendi işine bak. MHP'nin bu ülkeye bölünmeye götürecek anayasa değişikliği konusundaki tavrı nettir. Senin nereye gitmek istediğini dünya alem biliyor, biz de biliyoruz. Anayasa değişikliğine 'hayır' diyeceğiz, çünkü AKP'nin siyasi zihniyetine hayır diyoruz.'' -'VUVUZELA''- Başbakan Erdoğan'ın sözlerini ''vuvuzela''ya benzeten Vural, beraberindeki görevlinin getirdiği vuvuzelayı basın mensuplarına gösterdi. Vuvuzelayı görevliye çaldıran Vural, ''PKK'nın muhatap alındığı süreç, bin yıllık kardeşliğimize koyduğunuz fitne ve fesat rahatsız ediyor artık milletimizi. MHP tabanı da AKP tabanı da Başbakan'ın bu siyasetinden rahatsızdır. Vuvuzela gibi oturdu artık, rahatsız ediyor. Anlamsız sözlerdir. Kuru gürültüden, vızıltadan başka bir şey değildir'' diye konuştu.