Vural'dan oyundan atılan Marvin'e: A benim aptal, gerizekalı oğlum

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Elazığspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, kırmızı kart gören Marvin'i sert bir şekilde eleştirdi.

Zeegelaar'ın kırmızı kart görmesini 'aptallık' olarak değerlendiren Vural, "A benim aptal oğlum, gerizekalı oğlum Marvin, Gökhan Gönül'e neden cevap veriyorsun. O hareketi profesyonel bir futbolcunun yapmaması gerekir. Marvin'in başı şimdi benimle belaya girecek. Gökhan hareketi yapmış, zaten kırmızı kart görecek. Sen neden böyle bir hareket yapıyorsun. Bu futbolculuk falan değil" dedi.

Fenerbahçe karşısında kazanmak için oynadıklarını ve alınan beraberlikten dolayı da büyük bir üzüntü duyduklarını belirten Vural, "Fenerbahçe 10 kişi kalınca, Toğuz ve Semih'i oyuna aldı. Gördük ki Marvin atıldıktan sonra yeni bir oyun sistemi kurmak zorunda kaldık. Oyunun öyle bir bölümü geldi ki tam anlamıyla şişirilen bir maç izledik" ifadelerini kullandı.

Soyunma odasında büyük bir matem havası oluştuğunu ifade eden Vural, "Sinan 2 aydır yok, Mehmet yeni geldi 6 aydır top oynamıyor. Kolay değil tabii. Çocuklar baktım tıkandı, arkadan yaptığımız hamlelerde de çok istediğimizi alamadık. Oyuncu sahanın içine giriyor ama ne yapacağını bilmiyor. 90+3 ve ne kadar acı bir şey. Koca bir Fenerbahçe takımıyla berabere kalıyorsunuz ve soyunma odamızda büyük bir matem havası var. Güzel bir maç oldu ama böyle bitmemeliydi. Kazanmak için oynadığımız bir maçı, bir puan alarak tamamladık" şeklinde konuştu.



Twitter'da çok konuşuldu



@zaferalgoz: YILMAZ VURAL Hocam az kalsın kariyerinde ilk defa Fenerbahçeyi kendi evinde yeniyordu???Ama olmadı ...

@ceydak: Maci sirf Yılmaz Vural icin izliyoruz..

@mertoztap: Yılmaz Vural super yorum : bizim gerizekalı Marvin maçı yaktı... abi herif valla super gelsin fenere

@__arda__1905: yılmaz vural marvin'i dövmüş müdür?

@siyahbeyazdevam: yine,yeni,yeniden Yılmaz Vural ve Marvin:)

@tolgarsln: Kırmızı kart gören Marvin, Şuanda Yılmaz Vural tarafından Elazığ'a kadar kovalanıyordur sanırım

@BerkinKaratay: Eyvah Marvin sen elazığdan kaç olum. Yılmaz Vural seni ıslak odunla dövecek :D

‏@Rencuzogulllari: Yılmaz Vural'ın bakışları sonrası Marvin'in polislerden yardım istediği öğrenildi.

@Deniz75_: o değil de marvin'i yılmaz vural'ın elinden kim alacak ???