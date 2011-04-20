-VURAL'DAN ERDOĞAN'A 'BUCASPOR' TEPKİSİ TBMM (A.A) - 20.04.2011 - MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı kabulünde, Bucaspor-Fenerbahçe maçı ile ilgili ''Umarım bir sıkıntı çıkmaz'' yorumunu yaptığını. bunun Erdoğan'ın Bucaspor'un yenilmesini istediği anlamına geldiğini savundu. Vural, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı kabulünde, Bucaspor-Fenerbahçe maçı ile ilgili ''Umarım bir sıkıntı çıkmaz'' yorumunu yaptığını; bunun Erdoğan'ın Bucaspor'un yenilmesini istediği anlamına geldiğini savundu. ''İzmir'e çarpık bakış açısı neticesinde Bucaspor'un, Fenerbahçe karşısında yenilmesini isteyen bir Başbakan...'' diyen Vural, bir Başbakan'ın, spor karşılaşması ile ilgili böyle bir yorum yapmasının doğru olmadığını ifade etti. AK Parti İzmir İl Teşkilatınca hazırlandığı belirtilen ''35 sarışın kadın'' adı altındaki projeye ilişkin yayımlanan haberleri de değerlendiren Vural, ''Sayın Başbakan'a 35 sarışın kadın ile gideceklermiş... Tüylerim diken diken oluyor. Muhterem hanımefendileri meta gibi kullanmak ne demek? Hanımefendilere 'sarışın' demek suretiyle hangi mesajı vermek istiyorlar? Bunu, İzmir'deki hanımefendilere bir saygısızlık örneği olarak görüyorum'' dedi. İzmir'in sarışın ya da esmerle ilgilenmediğini belirten Vural, İzmirli kadınların, ülkenin dertleri, işsiz çocuğu, memleketin, cumhuriyetin değerleri ile ilgilendiğini ifade etti. -''İTİRAF ETTİ''- Başbakan Erdoğan'ın bazı konuşmalarının arşiv görüntülerini izleten Vural, Erdoğan'ın, TBMM'de yaptığı bir konuşmada ''Bu ülkede ben bir Başbakan olarak Kürt sorununu savunurum'' dediğini; ancak başka bir konuşmasında ise ''Kürt meselesi artık yoktur'' ifadesini kullandığını söyledi. Vural, ''Öcalan'la görüşme konusunda, 'Ben kiminle görüşme yaptım? Kime söz verdim? İddia sahibi, iddiasını ispatla mükelleftir. Çık bunu açıkla' diyerek bizi şeref ve haysiyetsizlikle itham eden Sayın Başbakan, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde, 'Devletin başı iktidardır, biz de görüşüyoruz' itirafını yapmıştır'' diye konuştu. Erdoğan'ın AKPM'de yaptığı konuşmanın kayıtlarının bulunduğunu belirttiği CD'yi mikrofona asan Vural, ''Bu da bizim kendisine verdiğimiz şeref madalyası'' ifadesini kullandı. -''AMACINIZ NEDİR?'' YSK'nın, iptal kararını da değerlendiren Vural, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bu konuda TBMM'nin olağanüstü toplanması çağrısını eleştirdi. Mevcut hükümlere göre, milletvekili seçimi ile ilgili kuralların belli olduğunu belirten Vural, şunları söyledi: ''Sayın Kılıçdaroğlu, bunların hangisini değiştirmek için Meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyorsunuz? Yani bu ülkede terör eylemlerine bulaşmış olanların milletvekili olma yolunu açmak için mi bu çağrıda bulunuyorsunuz? Amaç nedir? PKK'nın siyasallaşması sürecini takip etmek mi? Bu konuda anamuhalefet ile AKP, kol kola bu projenin mihmandarlığına soyunmuş gözükmektedirler. Sayın Meclis Başkanı da 'demokratik vicdan' diyor. Peki bu milletin vicdanı ne olacak? Bu ülkenin askerine, polisine kurşun sıkıp da hüküm giymişlerin önünü açıp Meclise girmesini mi temin etmek istiyorsunuz? İmralı canisini de milletvekili seçip acaba Meclise girmesinin önünü mü açmak istiyorsunuz?''