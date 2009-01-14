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Spor

Vural'a sitcom teklifi!

TRT'ye yapılacak yeni bir dizi için teknik direktör Yılmaz Vural'a rol teklif edildi.

14 Ocak 2009 02:00


TRT'ye yapılacak yeni bir dizi için teknik direktör Yılmaz Vural'a rol teklif edildi. Sitcom tarzı dizide yer alan teknik direktörlük rolü teklif edilen Vural "Biz rolümüzü gerçek hayatta yaparız" diyerek teklifi reddetti.

Türkiye'de teknik direktörün işinin zor olduğunu belirten Yılmaz Vural "Tutup da işimizi bırakıp sitcomda mı oynayacağız ?.Ne işimiz var ben kendi işimi yapmak istiyorum. Ama maalesef Türkiye'de bu görevi yapmak çok zor. Şimdi Futbol Federasyonu yeni bir karar alacak senede bir takım çalıştırmamız konusunda. Yani bütün sorun bizde mi? Peki bizlerin çalışmasını engelleyen, en ufak bir başarısızlıkta sözleşmeleri fesheden yöneticilerin hiç mi suçu yok ? Biraz da yöneticilere bakmak lazım" dedi.

Bu güne kadar Teknik Direktör olarak birçok kulüpte hizmet vermeye çalıştığını belirten Yılmaz Vural "Bizim haklarımızı kim arayacak. Trabzonspor'dan, Ankaragücü'nden, Kocaelispor'dan, Antalyaspor'dan ve daha bir çok kulüpten alacağım var. Bunların hepsinin üzerine su içtik. Yani şöyle söylersek, teknik direktörlükten bu güne kadar 10 kazandıysam, 3'ünü tahsil edebildim, 7'sini ise alamadım. Adalet mi bu. BUna bir çözüm bulmak gerekir" diye konuştu.

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