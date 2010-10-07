-VURAL: ÜYELERİ NEYE GÖRE SEÇTİNİZ? TBMM (A.A) - 07.10.2010 - MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Genel Kurulda dün yapılan Anayasa Mahkemesine üye adaylarının özgeçmişlerinin olmadığını belirterek "Milletvekilleri seçim yapılırken neye bakarak oyunu verdi? Bilgiler yok, öz geçmiş yok, neye göre seçtiniz, ismi mi hoşuna gitti" dedi. Vural, düzenlediği basın toplantısında, dün Anayasa Mahkemesine üye seçiminin yapıldığını anımsatarak, ''Milletvekilleri seçim yapılırken neye bakarak oyunu verdi? Bilgiler yok, öz geçmiş yok, neye göre seçtiniz, ismi mi hoşuna gitti? Bıyıklarına mı baktınız? Bıyıklarına baksak hepsi bıyıklı, neye göre, hangi tercihe göre seçim yapıldı?'' sorularını yöneltti. ''Bu seçim, doğrudan doğruya AKP iç mutfağından talimatla gönderilen bir ismin milletvekilleri iradesiyle meşrulaştırılmasıdır'' diyen Vural, seçilen kişinin Sayıştay seçimlerinde en az oyu aldığını ifade etti. Vural, ''Dün burada yapılan bir seçim değil atamadır. Başbakan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine bir atama yapıldığı açıktır. Bu bir rezalettir'' dedi. Başbakan'ın seçilen kişiyle görüşüp görüşmediğini soran Vural, ''Maalesef bir parti devleti oluşması için milletvekili iradesi bir kılıf olarak kullanılmıştır'' diye konuştu. Dün yapılan oylamada parlamentoda bulunduklarını ancak bir tercihte bulunmadıklarını söyleyen Vural, ''Dışarıdan gelen birisini 'seçtiğiniz üye budur' diye gönderseydik herkes tebrik edecekti, çünkü bilmiyorlar. Milletvekillerine tercih yapabilmeleri için fırsat bile sunulmamıştır. Bu ne biçim ileri demokrasi?'' diye sordu. Vural, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Üçüncü oylama hukuk dışı oylamadır. Anayasa'da yer almayan korsan oylama yaptılar. Peki bu oylamada bir adaya 276 oy çıksaydı ne olacaktı? Böyle bir garabet olabilir mi? Üçüncü oylamaya geçiyor, hemen pusulaları dağıtıyorlar. Nereden biliyorsunuz bu isimlerin kalacağını? Meğer önceden hazırlanmış. Oyun oynuyorsunuz. Demek ki bu adaylarla ilgili önceden siyasi iradeyle Meclis Başkanlığının bir görüşmesi olmuş. Oy pusulaları bile önceden hazırlanmış. Sınıf başkanı seçerken bile insan kendisini tanıtıyor. Burada milli irade oyunu oynuyoruz. Nerede demokrasi? Parlamentoda bile zorbalık.'' Seçilen üyenin öz geçmişini okuyan Vural, ''Lisansüstü çalışmaları boş. Yabancı dil İngilizce, derecesinin dayanağı boş. Yurtdışı görevleri ve süresi boş. Nasıl bir üye seçtik? İşte yargı siyasalaştırılıyor. Şimdi Tayyip Erdoğan ya da Bakanları yargılayacak bir Anayasa Mahkemesi üyesi doğrudan doğruya Başbakan'ın talimatıyla atanmış bulunmaktadır'' diye konuştu. ''Parti disiplin kuruluna adam atar gibi üye atadılar'' diyen Vural, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) için yapılan seçimlerin de ''Adalet Bakanlığının güdümünde, dayatmayla yapıldığını'' savundu. -SORULAR- Bir gazetecinin, dün oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Meral Akşener'in kürsüyü terk etmesinin doğru olup olmadığını sorması üzerine Vural, ''Öz geçmişi bile milletvekillerine dağıtılmamış bir kimsenin oylanmasından kendisi rahatsızlık duymuştur. Öyle bir süreci nihayetlendirmek istememesini tabii görmek lazım'' dedi. Nevzat Pakdil'e ''Niçin oturdunuz, sizi kim görevlendirdi?'' diye sormak gerektiğini belirten Vural, oylamayla ilgili tereddüt olduğunda Meclis Başkanlığının iradesinin bu şekilde ortaya çıktığını kaydetti. Samsunspor-Adanaspor maçının TRT Şeş'ten yayınlanmasının iptal edilmesiyle ilgili bir soru üzerine Vural, şunları ifade etti: ''TRT, hangi yayını nerede yapacağını bilmiyor mu? Bu kadar şaşkın mı? Bunların önceden belli olması lazım. Maçlar nerede yayınlanıyorsa oradan yayınlansın. Herkesin ulaşabileceği yerden yayın yapması daha doğru. Etnik kimliklere göre yapılan kamu tercihlerinin nasıl yanlış sonuçlar doğurabileceği açısından bu önemlidir. Herkese hitap etmesi, yayın dilinin Türkçe olması gerektiğine ilişkin tespitimizin haklı olduğunu gösteriyor.'' Bir gazetecinin, ''Geçmişte yaşanan bazı olaylara ilişkin araştırma önergesini AK Parti'nin harekete geçireceği belirtiliyor. Sizin tavrınız ne olacak?'' sorusu üzerine Vural, ''Geçsinler. Biri lokomotif oluyor, biri vagon oluyor, sonra 'sen lokomotif ol, sonra vagon ol...' Daha tren yürümüyor. Bu tercihleri görelim bakalım. Kim hangi konuda ne adım atacak?'' diye konuştu. Vural, hiç bir konuda faili meçhul kalmaması, her olayın sorumlusunun tespit edilmesi gerektiğini düşündüklerini kaydetti. ''Başörtüsü'' konusunda da adım attıklarını belirten Vural, ''AKP bizi yarı yolda bıraktı. Şimdi ortağı olan parti o zaman Anayasa Mahkemesine gitti. Şimdi aralarında bir takım pazarlıklar var. Dolayısıyla bekliyoruz pazarlıkları'' dedi. Vural, bir soru üzerine, MHP ve AKP'nin geçmişte 411 milletvekiliyle attığı adımın amacının yüksek öğretime yönelik olduğunu anımsatarak, ''Biz sorunu ve çözümü böyle ortaya koyduk. Başka yere çekmeye gerek yok. Gelin MHP'nin çözüm önerisine yaklaşın, yaklaşıyorlar. Bakalım CHP ile AKP arasındaki pazarlıklar nereye varacak? Top gibi oynanıyor. Sürekli pas atıyorlar. Bunu dipsiz kuyu haline dönüştürmesinler, millet su içsin'' dedi. Vural, Anayasa değişikliklerinin bir sorun çözmesi gerekirken, AK Parti'nin yaptığı Anayasa değişikliklerinin ''sorun çıkardığını'' ileri sürdü.