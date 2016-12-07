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Dünya
Deutsche Welle

Vural Öger iflasını istedi

Önce şirketi battı. Almanya'da ünlü Türk işadamı Vural Öger şimdi de bireysel iflas başvurusunda bulundu.

07 Aralık 2016 00:58

Almanya merkezli seyahat şirketi Öger Turizm'in sahibi Vural Öger'in Münih'teki bir mahkemeye iflas başvurusunda bulunduğu bildirildi. Mahkemenin iflas işlemlerinden sorumlu ismi Matthias Hofmann, "Benim bilgim dahilinde Sayın Öger'in kayda değer bir mal varlığı artık bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Münih'teki mahkemeden yapılan açıklamada Vural Öger'in alacaklılarından biri olan İşbank'ın Öger'in şahsi servetine el konulması talebinde bulunduğu da belirtildi. Açıklamada Öger'in yüksek miktardaki borçlarını ödeyemediğine dikkat çekildi.

Almanya'ya öğrenci olarak 1960'lı yıllarda gelen Vural Öger, iş dünyasınaa kurduğu bir seyahat şirketi ile başlamıştı. Önce Almanya'da yaşayan Türk işçiler için Türkiye ve Almanya arasında ucuz uçak seferleri düzenleyen Öger Turizm, daha sonra faaliyet alanını genişletti. Şirket daha sonra otellerle anlaşma yaparak Türkiye'ye turlar düzenlemeye başladı.

Almanya'nın tanınmış işadamları arasına giren Vural Öger, 2004 - 2009 yılları arasında da Avrupa Parlamentosu'nda Sosyal Demokrat Parti üyesi olarak görev yaptı. Öger, 2010 yılında şirketini rakibi Thomas Cook'a sattı.

Öger'in alacaklıları arasında İşbank, havayolu şirketi SunExpress ve Fly Türk bulunuyor. İflas başvurusunun ardından Öger'in daha önce ödediği borçlarını ise alacaklılar arasında eşitlik olması için mahkemenin geri istemesi söz konusu.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa/HS/BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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