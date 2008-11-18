Vural: O Ro Ro özel muameleden battı

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Bandırma açıklarında 14 Eylül’de batan Hayat N isimli Ro-Ro gemisinin sahipleriyle Ulaştırma Bakanı Yıldırım’ın yakın ilişki içinde olduğunu iddia etti.



Batıştaki en önemli nedenin bu gemiye özel "Kılavuz kaptan ve römorkör hizmeti muafiyeti’ verilmesi olduğunu belirten Vural "Özel imtiyaz şirkete yılda 1.5 milyon dolar haksız kazanç sağladı" dedi.



MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Balıkesir’in Bandırma ilçesi açıklarında 14 Eylül gecesi alabora olan Hayat N adlı RO-RO gemisine, özel olarak ’kılavuz kaptan ve römorkör muafiyeti’ tanındığını ve geminin batmasının şüpheli olduğun iddia etti.



Vural, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, partilerinin olayla ilgili kurduğu komisyonunun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Gemi sahipleri ile Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın çok yakın ilişki içinde bulunduğunu iddia eden Vural, şunları söyledi:



"Batan "Hayat N" isimli gemi, Marmara N Denizcilik A.Ş’ye ait. Bu şirketin ortaklarından olan Mehmet Berber, AKP Manisa Milletvekili Recai Berber’in kardeşi. Mehmet Koç ise Deniz Feneri davasında, yardım paralarını usulsüz yere harcamaktan mahkum olan Mehmet Taşkan ile zaman zaman birlikte görülmüş."



Sigorta değeri artırılmış



Vural, batan gemi ile ilgili bazı duyumları olduğunu da şu sözlerle dile getirdi:



"Ulaştırma Bakanının oğluna ait Sancak 1 gemisinin kazayla yanmasından sonra tesadüf odur ki, Hayat N Gemisi de batmıştır. Bu gemi batmadan 10 gün önce sigorta değerinin ’British Marine’ arttırılmış olduğu ifade edilmektedir. Gemi kazalarında sigortadan para almanın en kolay yolu geminin tamamen batması ve bunun yükleme yani kaptan hatasından olmasıdır. Olayın Deniz Feneri olayından sonraya gelmesi de düşündürücüdür."



Geminin batmasındaki en önemli nedenin, sadece bu gemiye özel "Kılavuz kaptan ve römorkör hizmeti muafiyeti’ verilmesi olduğunu iddia eden Vural, sağlanan bu özel imtiyazla geminin ait olduğu şirkete yılda yaklaşık 1.5 milyon dolar haksız kazanç sağlandığını söyledi.



Vural, "Sadece bu gemi muaf tutulmuştur. Yola elverişlilik belgesi düzenlenmemiştir. Gerekli tedbirler alınsaydı o gemi orada batmazdı. Uygulamalar özel bir koruma ve kollama neticesinde olmuştur" diye konuştu.



İzin de alınmamış



Uluslararası standartlara göre "sınıf dışı olan geminin araç taşıması için teknik bir ekip kurulması ve konu ile ilgili bölge müdürlüğünden izin alınması gerektiğine işaret eden Vural, bunun yapılmadığını ileri sürdü. Vural, Ulaştırma Bakanlığı’nın, gemiye yolcu taşıma belgesi de verdiğini belirterek, kargo kategorisinde bir gemiye yolcu taşımaya uygunluk belgesinin nasıl verildiğini sordu.





