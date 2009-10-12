Vural: Milletin içerisine fitne fesat sokuyorlar

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, '' Türk milletinin kimliğini tartışmak demek, varlığını tartışmaktır. Çok dikkatli olmamız lazım '' dedi.

Vural, Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, hükümetin açılımlarla milleti bir tartışmanın içine soktuğunu öne sürdü.

''Büyük Türk milletinin arasına fitne ve fesat sokmak istiyorlar'' diyen Vural, şöyle konuştu:

''Cahiliye dönemine ait kavmiyetçi yaklaşımı ile bu milletin içerisine fitne fesat sokuyorlar. Biz tarih boyuna Türk milleti olarak bilindik. Türk milleti olarak yaşadık. Allah'a şükür bu coğrafya içerisinde hiç kimseye ne ayrımcılık yaptık, ne de başka bir şey. Kucağımızı açtık. Sen ne istiyorsun? Bu coğrafyada milletin bir ve bütün yaşamasını tehlikeye atıyorsun. Gelinen nokta bu. Bugün Türkiye'yi maalesef etnik kimlik siyaseti ekseninde vatandaşlarımızın soyunu, sopunu, kimliğini sorgulayacak noktaya getirmek istemektedirler. Vatandaşlarımızın arasında bu husus büyük bir hassasiyet oluşturmaktadır. Eğer bir insan kendi kimliğini tartışır duruma getiriyorsa, varlığını tartışıyor demektir. İşte Türk milletinin kimliğini tartışmak demek, varlığını tartışmaktır. Çok dikkatli olmamız lazım.''