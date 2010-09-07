-VURAL, ERDOĞAN'A KUŞ DİLİYLE SESLENDİ GİRESUN (A.A) - 09.07.2010 - MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Giresun'un Çanakçı ilçesinden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a kuş diliyle seslendi. Vural, Giresun gezisi programında beraberindekilerle birlikte Çanakçı ilçesine gitti. Burada Belediye Başkanı Sebahattin Şenel'i ziyaret eden Vural'a ilçenin 'altın anahtarı' hediye edildi. Vural burada yaptığı konuşmada, ''Yerel yönetimlerden başlıyoruz, ülkenin, Çankaya ve Ankara'nın da anahtarını alacağız'' dedi. Daha sonra yörede geleneksel olarak yapılan Kuşdili Festivali ve kuş dili hakkında organizatör Osman Ali Reisoğlu'ndan bilgi alan Vural, şunları söyledi: ''Sayın başbakan Türkçe anlamadı. Biz de İngilizce bilmiyoruz. Sayın Başbakan hiç kimsenin söylediğini dikkate almıyor. O zaman biz de kendisine kuş diliyle çağrı yapalım. Belki dediğimizi anlar'' diye konuştu. Vural, bir süre kuş diliyle (anlatılmak isteneni ıslık çalarak karşı taraftakine anlatmak) konuşmayı denedi. Vural, daha sonra kuş diliyle Başbakana ''Bizi perişan ettin. Fındıkçıyı ve fındığı perişan ettin. Fındık fiyatını 7 liradan 3 liraya düşürdün. Giresunlu sürekli göç ediyor. Halk, üretici, köylü perişan'' dedi.