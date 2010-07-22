-VURAL, BU KEZ DE VALİNİN SESİNİ DİNLETTİ TBMM (A.A) - 22.07.2010 - MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş'un terörle ilgili bir konuşmasında, ''devlet de silah bırakmalı'' dediğini savunarak, söz konusu konuşmanın yer aldığı kaseti basın mensuplarına dinletti. Vural, beraberinde Aydın milletvekilleri Ali Uzunırmak, Ertuğrul Kumcuoğlu, Recep Taner ve Mersin Milletvekili Behiç Çelik ile düzenlediği basın toplantısında, MHP Aydın İl Başkanlığının bulunduğu binaya asılan pankartın, polis tarafından indirilmesini değerlendirdi. Pankartın, Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş'un talimatı ile indirildiğini belirten Vural, Vali Coş'un, siyasi davrandığını, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hareket ederek MHP'ye baskı uygulamaya çalıştığını öne sürdü. Vali Coş'un, pankartın indirilmesi konusunda Kabahatler Kanunu'nu gerekçe gösterdiğini, oysa böyle bir yasağın olmadığını kaydeden Vural, keyfi bir işlemin sözkonusu olduğunu savundu. AK Parti'nin, devletin gücünü kullanarak MHP'yi susturmaya çalıştığını ileri süren Vural, MHP'nin görüş ve düşüncelerini iletmesinin engellendiğini, bunun demokrasi suçu olduğunu ifade etti. ''Bu, Sayın Başbakan'ın talimatıyla görevi kötüye kullanmaktır. Bu olay, 12 Eylül zihniyeti ile Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kenan Evren'in zihniyetinin nasıl bağdaştığını ortaya koyuyor'' diyen Oktay Vural, MHP'nin hukuk kuralları çerçevesinde bu baskının karşısında duracağını ve referanduma karşı kampanyasını sürdüreceğini bildirdi. Vural, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Aydın'da 1 Ağustos'ta miting düzenleyeceğini belirterek, ''Yüreğin yetiyorsa mitingimizi engelle. Yüreğin yetiyorsa 'referanduma hayır' kampanyamızı engelle'' dedi. Vali Coş'un, terörle ilgili bir konuşmasında, ''devlet de silah bırakmalı'' dediğini savunan Vural, Coş'a ait olduğu belirtilen sözkonusu konuşmanın ses kaydını basın mensuplarına dinletti. MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak ise Vali Coş gibi bazı valilerin, hükümetin, ''gönüllü provokatörlüğüne soyunduğunu' ileri sürdü. Pankartın indirilmesi için parti binasının bulunduğu bölgeye yüzlerce polisin getirildiğini anlatan Uzunırmak, bu sırada telefonla İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşmaya çalıştığını, ancak kendisine geri dönülmediğini söyledi.