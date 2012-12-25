Vural: Bu cübbeliler 4+4+4'te neredeydi?

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, ODTÜ'deki olaylarla ilgili üniversite senatolarının yayımladığı açıklamaları değerlendirdi. Vural, ''Bu üniversiteler 4+4+4'te neredeydi? Neredeydi bu cübbeliler? Bilimsel özerkliği ortadan kaldıran yasa çıktığında ey şanlı üniversite rektörleri, neredeydiniz?" şeklinde konuştu.

Vural, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ODTÜ'deki olaylara değindi.

'Konu Başbakan'la ilgili olunca feveran etmeye başladılar'

Vural, üniversitelerde şiddet, eylem, bıçak, biber gazi gibi sahnelerin yaşanmaması gerektiğini ifade ederek, ''Üniversiteler adeta AKP'nin icraatının savunucuları haline gelmiş. Türkiye'nin birçok hayati öneme sahip konularında dut yemiş bülbüle dönen üniversiteler, konu Başbakan'la ilgili olunca feveran etmeye başladılar'' diye konuştu.

Vural, sözlerine şu şekilde devam etti:

'ODTÜ'deki çatışma ortamını tasvip etmiyorum'

''Bu üniversiteler 4+4+4'te neredeydi? Neredeydi bu cübbeliler? Bilimsel özerkliği ortadan kaldıran yasa çıktığında ey şanlı üniversite rektörleri, neredeydiniz? Anadilde eğitim tartışmalarında neredeydiniz? Gıkınız çıkmaz tabi.

Üniversitelerde PKK'nın gençlik örgütleri terör estiriyor, neredesiniz? Yeşil, kırmızı, sarı masalar kurularak PKK'nın propagandası yapılıyor, neredesiniz? 'Gençlik kesimi üzerinde operasyonlar yapılıyor. Birtakım faaliyetler düzenleniyor. Bu faaliyetleri ortadan kaldırmalıyız' diye neden söylemediniz? Oysa üniversitelerin açıklamalarının ana noktası, Hükümet icraatları olmuş. Başka bir şey yok.

Akademik özgürlük, bilimsel araştırma yok. Bunlar üniversite mi? AKP'nin üniversite örgütü mü? Saldırıları, şiddeti kınayalım ama üniversiteler bürokratik oligarşinin ideolojik aygıtı haline dönüşmüş.

ODTÜ'de yaşanan bu çatışma ortamını tasvip etmiyorum ama böyle bir ortamdan da Hükümet'e övgü oluşturmak üniversitelerin başlıca amacı haline gelmiş. Üniversitelerin bu açıklamaları şiddeti, çatışmayı kınayan değil, Başbakan'a yaranma arzusunu ifade eden sözlerden oluşmuştur. Niye acaba bu üniversiteler, kuvvetler ayrılığı konusunda herhangi bir tavır oluşturmadı?

Üniversite rektörlerine sesleniyorum: Sizi seçen kim olursa olsun, sizin amacınız, bilimsel araştırmalara ve öğrencilerin iyi yetişmesine katkı sağlamaktır. Senatolar, Başbakan'ın senatörleri değildir. Üniversite senatoları, Hükümet'in senatörleri değildir.''

Göktürk 2'nin, ilk milli keşif uydusu olarak uzaya gönderilmesine değinen Vural, Türkiye'nin bu kapasitesinin kolay oluşmadığını, bunun, bir birikim sonucunda gerçekleştiğini ifade etti. Vural, daha önce Bilsat Uydusu ve Türkiye'nin ilk yerli yapım uydusu olan Rasat Uydusu'nun unutulmaması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin birikimleri sonucunda bir Göktrük-2'nin ortaya çıktığını anlatan Vural, bundan gurur duyduklarını, bunda herkesin katkısı olduğunu belirterek, ''Bu birikimleri göz ardı edip, bunu sadece siyasi noktaya indirgeyen yaklaşım tarzıyla üniversiteler meseleye bakar ve bunları görmezse ne olacak?'' diye konuştu.