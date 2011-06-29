-VURAL: "MİLLET İRADESİNİ SATMAYIZ" TBMM (A.A) - 29.06.2011 - MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, CHP ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''tutarsızlık ve tereddütlerin siyasetini yapmaya devam ettiğini'' savunarak, ''Biz, millet iradesini de satmayız bize oy veren milyonların iradesini de satmayız'' dedi. Vural, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek'in ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Oktay Vural, İpek ve Çiçek'in Meclis Başkanlığı seçimi süreciyle ilgili değerlendirme yaptıklarını söyledi. MHP olarak bu konudaki tavırlarını istişarelerden sonra ortaya koyacaklarını söylediklerini aktaran Vural, ''Bu süreç içerisinde Mecliste grubu bulunan siyasi partilerle istişare yaptıktan sonra yöntemi belirleyeceklerini ifade ettiler. Biz de bu çerçevede belirleyeceğimiz usulü kamuoyu ile paylaşacağımızı belirttik. Bunun dışında herhangi bir konu görüşülmüş değildir. Doğrudan doğruya Meclis Başkanı seçimiyle ilgili bizden fikir almak istediklerini ifade ettiler'' dedi. Vural, bir gazetecinin, MHP'nin aday çıkarıp çıkarmayacağı sorusu üzerine, ''Bu süreçte nasıl davranacağımızı, sayın genel başkanımız parti içinde yapacağı istişarelerden sonra kamuoyuyla paylaşacaktır'' diye konuştu. ''Size bir isim geldi mi?'' sorusunu yanıtlarken Vural, ''Hayır. Yarın toplanarak bu konuda bir değerlendirme yapacaklarını ifade ettiler'' dedi. Vural, bir başka soru üzerine, tutuklu vekillerle ilgili herhangi bir görüşme olmadığını söyledi. MHP'nin, kendilerine oy veren milletin iradesini TBMM'de temsil ettiğini ifade eden Vural, ''Hukukun siyasallaşması yönündeki baskılara karşı da tepkimizi ortaya koyacağız. O bakımdan bize oy veren milyonların iradesini TBMM'de temsil etme konusunda kararlıyız. Dolayısıyla biz eylemli bir milletvekilliği yapıyoruz'' diye konuştu. ''Parlamentoya girip yemin etmeyen insanların millet iradesini nasıl TBMM'de temsil edecekleri de ayrı bir sorundur'' diyen Vural, ''Millet bize oy verdi, TBMM'de olacağız. Yargının güdümlü bir hale gelmesi, bu sürecin Türk demokrasisine zarar verdiği konusundaki mücadelemizi devam ettirmeye kararlıyız. Bu süreç içerisinde bölücülüğü siyasallaştıranlara, bölücülere, bölücü düşüncelerden mahkum olmuş insanlara Meclis yolunu açabilecek hiçbir girişimin içerisinde olmayacağız'' dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''MHP'ye yönelik bir ifadesi olduğunu'' anımsatan Vural, şunları söyledi: ''CHP ve Sayın Kılıçdaroğlu tutarsızlık ve tereddütlerin siyasetini yapmaya devam ediyor. Biz milletimizi burada temsil etmek amacıyla oy istedik. O oyun şerefini ve namusunu da TBMM'de korumaya ant içtik. Hiç kimse milli egemenliğin TBMM'de tesisini engelleyemez. MHP'nin tavrı budur. Biz 2007 seçimlerinden sonra da, dayatmayla ortaya konulan 367 konusunda da Türkiye demokrasinin önünü açılması konusunda tavır oluşturduk. Bugün de TBMM'yi boykot ederek, dayatarak milli egemenliği hakimiyet altına, kuşatma altına almayı doğru bulmuyoruz. Bize verilen imkanı TBMM'de kullanacağız. -"ALAN'I KURTARMA FORMÜLÜ"- ''Cemil Çiçek aday olursa MHP'nin yaklaşımı ne olur?'' sorusu üzerine Vural, ''Bu konuda herhangi bir isim değerlendirmesi yapılmadı. Kendileri bu konuda bir belirleme yapmadıklarını ifade ettiler. Bu konudaki tavrımızı geçmişte yaptığımız geleneklerimize, siyasal tavırlarımıza uygun şekilde belirleyeceğiz'' dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Bal da ''Sizin Engin Alan'ı kurtarma formülünüz nedir?'' sorusuna, ''Bugünkü görüşmenin konusu başkanlık seçimiyle ilgili. Dolayısıyla bir formül arayışı içerisinde değiliz'' diye konuştu. -KONU, MECLİS BAŞKANLIĞI- Cemil Çiçek de MHP Grubu ile Meclis Başkanlığı ve bu takvimle ilgili konuyu konuştuklarını belirterek, ''Bunun dışında başka hiç bir konu konuşulmuş değildir'' dedi.