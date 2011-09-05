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Politika

Vural: "Başbakan Gazze'ye gemiyle gitsin" TBMM (A.A)

05 Eylül 2011 20:14

-Vural: "Başbakan Gazze'ye gemiyle gitsin" TBMM (A.A) - 05.09.2011 - MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, ''Başbakan'ın Gazze'ye gitme kararı var. Madem Türkiye, denizden uygulanan bu ambargoyu reddediyor o zaman Başbakan denizden gitsin. Binsin gemiye gitsin'' dedi. Vural, TBMM'de düzenlendiği basın toplantısında, Hükümetin, İsrail tarafından Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıya ilişkin aldığı yaptırım kararlarında geç kaldığını savundu.  İsrail'e zamanında tepki gösterilememesinin, ''bu ülkenin değirmenine su taşıdığını'' öne süren Vural, ''Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin önerileri dikkate alınmadı. Sayın Genel Başkan, büyükelçinin süresiz olarak çağrılmasını ve anlaşmaların askıya alınmasını istedi. 1,5 yıl sonra bu önerilerin uygulanması noktasına gelinmesi önemlidir. Bu durum, kime ne kazandırdı AKP hükümeti düşünsün'' diye konuştu.  İsrail'in hukuksuzluk yaptığını, BM hukukunu tanımadığını ve insanları öldürdüğünü belirten Vural, şöyle devam etti: ''İsrail'in güvenliği için bir takım makro politikalar hazırlanıyor. Ondan sonra bu yaptırım kararları İsrail lobisi tarafından eleştiriliyor. Hükümetin uyguladığı bu politikalar, açıkçası maalesef son derece çelişkili. Sayın Başbakan'ın Gazze'ye gitme kararı var. Zaten Ramallah üzerinden Gazze'ye gitmiş, yarım saat de bekletmişlerdi. Cumhurbaşkanı da gitmişti. Madem Türkiye denizden uygulanan bu ambargoyu reddediyor o zaman Başbakan denizden gitsin. Binsin gemiye gitsin.'' -Mavi Marmara Raporu- Hükümetin, dış politikasının tutarsız olduğunu ileri süren Vural, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Türkiye'nin komşularla 'sıfır sorun' politikası, çok bilinmeyenli, bol sorunlu bir dış politikaya doğru gitmiştir. Mavi Marmara Raporu konusunda, Türkiye'nin bu panele katılması, katıldıktan sonra İsrail lehine çıkabilecek haberler karşısında bu raporun açıklanmasını istemesi, aleyhinde çıkınca 'yok' hükmünde sayması... Rapor içerisinde İsrail'i eleştiren konuların Davutoğlu tarafından dile getirilirken Cumhurbaşkanının bunları yok sayması, çelişki olarak gözüküyor. Özellikle, Füze Kalkanı Projesi'nin de bir oldu bittiyle açıklanıp, hemen karşılığında da İsrail'e karşı tavır oluşturuyor olması gerçekten işkillendirmektedir. Madem bunu yapacaktınız, 2010'da yapsaydınız.'' Bir gazetecinin, ''Dünkü BDP kongresinde 'demokratik özerklik talebi' gündeme geldi. Terörist başının bayrağı asıldı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine Vural, ''Rezalet. Kiminle ne ilişki kuracaksın? Adamların ne istedikleri belli. Nerede hukuk? Bu kervan yürür. Kim ne derse desin. Türkiye, bu zırvalara teslim olmaz. Herkes bunu böyle bilsin. Sen kimsin? Asıl önemlisi, terörist başının posterlerinin asıldığı, 'demokratik özerklik' taleplerinin dile getirildiği bir dönemde Hükümetin İmralı ile pazarlık etmesi. Körle yatan şaşı kalkar'' diye konuştu.

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