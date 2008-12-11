Vuracak, öldürmeyecek

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB), TSK’nın envanterinde daha önce bulunmayan “Öldürücü Olmayan Silahlar Projesi” yürüttüğü ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen MSB’nin 2009 yılı bütçesine ilişkin görüşmeler sırasında satır arasında geçmişti. Proje, bütçe kitapçığının MSB tarafından yürütelen projeler bölümünde de, detay bilgi verilmeden yer almıştı.



Projenin temel amacı, istem dışı olarak çevreye, meskun mahallerdeki insanlara ve mülklere zarar vermeden, hedefi etkisiz hale getirmek.



Öldürücü olmayan silahlar, “akustik” ve “mikrodalga” frekanslar yayarak, hedeflenen kitleyi geçici bir süre için etkisiz hale getiriyor. Sistemin geliştirilmiş türleri arasında, ışın dalgaları yayma özelliği ile etkili olan silahlar da bulunuyor. Silahın etkisinde kalan kişi kısmi felç geçiriyor. Ancak bu durum kalıcı bir zarar vermiyor ve hedef bir süre sonra kendisine geliyor. Bu tür silahların bir başka özelliği ise elektronik sistemle çalışan diğer silah ve cihazları da devre dışı bırakabilmesi.



Irak'ta kullanıldı



Öldürücü olmayan silah sistemlerinin başında mikrodalga silahlar geliyor. Düşmanın elektronik haberleşme cihazlarını da etkisiz hale getiren sistem, canlılar üzerinde ise deri yanması, vücut ısısının yükselmesi, yüksek oranda acı hissi vererek hareket kabiliyetinin geçici süre ile kaybedilmesine neden oluyor.



Akustik dalga yayan cihazlar da hedefi şoka sokarak, yine geçici süre ile etkisiz hale getiriyor. Bu sistemin benzerleri, ABD tarafından Irak’ta ve Fransa tarafından toplumsal olaylarda kullanılmıştı. Silahın yüksek frekanslı akustik dalga yayması durumunda canlı hedef, işitme organında yüksek düzeyli bir acı hissediyor ve devre dışı kalıyor. Sistemin düşük frekanslı kullanımında ise baş dönmesi, kusma ve mide krampları yaşanıyor.



Terörist grupları etkisiz hale getirecek



DünyanIn gelişmiş ordularında bulunan ‘Öldürücü Olmayan Silahlar’ın yaygın olarak şu amaçlarla kullanılıyor:



# Uçak kaçırma olaylarında hava korsanlarını etkisiz hale getirmek, uçak ve havaalanı güvenliği.



# Terörist grupların etkisiz hale getirilmesi.



# Orta ve yakın mesafe askeri kışla ve tesislerin güvenliği.



# Cezaevi isyanlarını bastırma.



# Düşmana ait askeri ikmal ve lojistik tesislerin tahrip edilmeden elegeçirilmesi.



# Bölgesel askeri veya sivil haberleşme nakliye veya enerji sistemi tesisinin tahrip edilmeden ele geçirilmesi.





