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'Vura vura dövmek lazım'

Bir küsüp bir barışan Ece Erken-Davut Güloğlu, yine tartıştı. Güloğlu'nun şiddet içeren sözleri ise dikkati çekti.

30 Ağustos 2011 03:00

T24 - Bir küsüp bir barışan Ece Erken-Davut Güloğlu, yine tartıştı. Güloğlu'nun şiddet içeren sözleri ise dikkati çekti.

Geçen ay aile arasında nişanlanan çiftten Ece Erken, Davut Güloğlu’na kızıp eski arkadaşlarıyla nargile keyfi yaptı ve birlikte çekilen fotoğraflarını twitter’dan paylaştı. Erken, ayrıca fotoğraflara “Eski dostlarla çay keyfi” notunu da ekledi.

Güloğlu, Erken'e “Eski dostlar buluşmuş gülelim bari” diye karşılık verdi ve “Bazı kişiler bazı kişileri tutup bazı kişilere haddini aşan şeyler yazıyorlar. O kişiler köpek bile olamaz. Çünkü köpekler sadıktır. Sinirleri alınmış gibiyim, sabretmek de bir ibadettir” diye yazdı.

Milliyet'in haberine göre; bir takipçisinin Küçük İskender’in “Aşkı dövmek lazım kalbe terbiyesizlik ettiğinde...” sözüne karşılık Güloğlu’nun verdiği “Evet vura vura dövmek lazım” yanıtı şaşırttı.

Geçen aylarda Davut Güloğlu, Ece Erken’e taksi içinde yumruk attığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Çift, yakında Beyaz TV’de program yapacak. Ancak daha önce Kanaltürk’te sundukları “Hayata Gülerken” isimli program, sürekli kavga edip kanalda sorun çıkardıkları için sona ermişti.


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