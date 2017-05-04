Vur, kır, parçala, stres at dükkanı

Yusuf Özkan

Hollanda'nın Tilburg kentinde Haziran ayında diğerlerinden farklı bir "işyeri" müşterilerine kapılarını açıyor.

Bu işyerinin müşterileri, eline geçirdiği sopayla önününe çıkan her şeyi kırıp, parçalamak isteyenler olacak.

Her şeyi kırıp dökmenin serbest olduğu bu işyeri, stres atmak ve içinde biriken öfkeden kurtulmak isteyen kişilere hizmet verecek.

"Break Stuff" adı verilen işletme, Tilburglu girişimciler Erik van Ginkel ve Daniel van Amersfort tarafından kuruldu.

Van Ginkel'e göre insanlar eşya kırmaktan hoşlanıyor. Çünkü bu inanılmaz rahatlatıcı. Ancak evde bunu yapmak pek de mümkün değil.

İşte bu nedenle insanların ev eşyalarını dilediği gibi kırıp dökebilmesi için "break stuff" fikri doğmuş.

İşyerinin amacı, stres ve bastırılmış şiddetle mücadele etmek isteyenlere yardımcı olmak.

İkinci el eşyayla dolu

İşyerinin içi, ikinci el satan dükkanlardan getirilen yüzlerce parça eşya ile dolu.

Çay fincanları, vazolar, televizyonlar, bilgisayar ve printerler; kısaca aklınız ne gelirse burada bulmak mümkün.

Ortam müşterilerin isteğine göre, çalışanlar tarafından ofis ya da ev tarzında hazırlanacak. İsteyenler "paket program" satın alabilecek.

Örneğin, "medium paket" satın akan bir kişi 10 dakika boyunca kiler odasında bulunan bütün eşyaları kırabilecek.

Break Stuff'ın ilk müşterisi, Brabant Eyalet Televizyonu'nun (Omroep Brabant) muhabiri Daisy Schalkens oldu.

Bir printeri sopayla beş dakika içinde paramparça eden kadın muhabire göre, sonuç gerçekten iyi ve rahatlatıcı.