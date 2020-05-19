Vuhan Viroloji Enstitüsü yarasalarda 1500 çeşit Koronavirüs saptadı; hangilerinin insana bulaşabileceği araştırılıyor

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, The Big Picture Science podcast paylaşımında belirtildiği üzere Vuhan Viroloji Enstitüsü’nden Shi Zhengli yarasaların organizmalarında, bazıları ileride yeni bir pandemiye yol açabilecek olan yaklaşık 1.500 Koronavirüs türü saptadı.

Habere göre laboratuvar çalışanları yarasaları yakalayıp biyolojik verilerini topladı. Yakalanan yarasaların tükürük, kan ve dışkısından alınan yaklaşık 15 bin örnek analiz edildi. Araştırma sırasında bilim insanları, örneklerin yüzde 10’unda Koronavirüs saptandı, ardından virüsler enstitüde muhafaza edilmek üzere donduruldu.

Hangi virüslerin insana bulaşabileceği araştırılıyor

Haberde, “Bu virüslerin birçoğu asla insanlara bulaşmayacak, ancak bazıları buna meyilli olabilir. Bilimci şu anda örneklerden hangilerinin insanlara bulaşma riski taşıdığına açıklık getirmek için onları test etmeye devam ediyor” ifadeleri yer aldı.