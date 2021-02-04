Vuhan laboratuvarını ziyaret eden DSÖ uzmanı: Covid-19'un buradan yayıldığını hayal etmek çok zor

Vuhan'ı ziyaret eden DSÖ ekibinde yer alan St. Petersburg Epidemioloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü'nden Rus uzman Vladimir Dedkov, Vuhan Viroloji Enstitüsü'nün son derece donanımlı ve güvenli olduğunu söyleyerek "Buradan virüs sızdığını hayal etmek zor" dedi.

Sputnik International'ın aktardığına göre; Dedkov, "Ekibimizin bu tesisi ziyaret etmesi elbette önemliydi. Meslektaşlarımızla görüştük ve her şeyin ne kadar düzenli olduğunu gördük. Çok düzenli bir tesis. Kimin onları eleştirdiğini bilmiyorum, ama laboratuvar mükemmel bir donanıma sahip. Buradan bir şeyin sızdığını hayal etmek benin açımdan zor" diye konuştu.

Rus uzman, daha önce ziyaret ettikleri Vuhan'daki pazar yerinde virüsün bulaşabileceği koşulların bulunduğunu ancak virüsün çıkış yerinin burası olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını ifade etti.

Huanan Pazarı, bilinen ilk Covid-19 vakalarının burada tespit edilmesi üzerine 1 Ocak 2020'de kapatılmıştı.

SARS-CoV-2 virüsünün Vuhan Viroloji Enstitüsü'nün laboratuvarından yanlışlıkla sızdığı yönündeki komplo teorileri uzun süredir gündemde. Çinli yetkililerse bu iddiaları reddediyor.

Vuhan'ın Aralık 2019'da Covid-19 vakalarının ilk ortaya çıktığı yer olduğu düşünülüyor.