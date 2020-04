Vuhan'dan tahliye edilen 32'si Türkiyeli 42 kişi Ankara'da

Çin'de başlayan ve dünyanın birçok ülkesine yayılan ölümcül Koronavirüs salgını nedeniyle Vuhan'dan tahliye edilen 32'si Türkiye vatandaşı olan 42 yolcuyu taşıyan ambulans uçak Ankara Etimesgut Havaalanı'na indi. Havaalanında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yolcuların hiçbirinde hastalık belirtisi olmadığını söyledi.

Koca, Vuhan'dan gelen yolcuların Zekai Tahir Hastanesi'nde gözlem altına alınacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda uçakla sağ salim getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. TSK'ya ait bir uçak, ambulans uçağa dönüştürülerek dün öğle saatlerinde hareket etmiş, sağlık ekibiyle yola çıkılmıştır. Toplam 42 yolcunun geldiğini, aileleriyle birlikte 32 Türk vatandaşımızın, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan, 1 Arnavutluk vatandaşı olmak üzere toplam 42 kişi getirilmiş oldu. Bilim kurulunun önerileri doğrultusunda maske, kıyafetler dahil bütün tedbirler alınarak getirildi. Bilim kurulu, yolcularımızın hiçbirisinde hastalık belirtisinin olmadığını, herhangi bir şüphenin olmadığını, tüm yolcuların sağlıklı olduğunu ifade ettiler. Pilotların da bu süreçte herhangi bir sorun yaşamadığını, sağlıklı olduğunu ifade ettiler.

"14 gün gözlem altında olacaklar"

Getirdiğimiz 42 vatandaşımızla ilgili özellikle şu an hasta kabulü yapılmayan ve sadece bu yolcularımıza kullanılmak üzere ekipmanları hazır olan Zekai Tahir Hastanesi'ni organize ettik. Dünyada hiçbir ülke getirdiği vatandaşlarını hastane ortamında takip etmiyor. Bizim her hastayı bir odada 14 günlük zaman diliminde takiplerini yapmayı planladık. İlk günden itibaren numuneleri alınıp, her üç günde bir tekrarlanıp, bütün hizmetin tek kullanımlık malzemeden yapılacağı planlandı. Sağlık personelimiz için de bütün tedbirler alındı. Dünya Sağlık Örgütü ciddi durum ilan etmeden önce ülke olarak bütün tedbirlerimizi erken dönemde aldık. Bugüne kadar Koronavirüs tanısı alan hiçbir hastamız olmadı.

"Çapa Tıp Fakültesi'ndeki Çinli çocuk hasta sağlıklı"

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 6 yaşındaki Çinli vatandaşın da bugün çıkan sonucu negatif oldu. Bu süreci özellikle üniversitelerimizde yetkin olduğunu bildiğimiz akademisyenlerimizden oluşan bilim kuruluyla yönetiyoruz. Her gün bir araya gelerek alınması gereken tedbirleri alarak, hassasiyet göstererek bu süreci götürmeye çalışıyoruz. Bu süreçte bakanlık olarak bilim kurulunun önerileri ve aldığımız tedbirleri, bakanlık olarak bizim duyurularımızın ve önerilerimizin dikkate alınmasını özellikle ifade etmek istiyorum.

Şu an yolcular hazır halde bekletilmiş olan ambulanslarla hastaneye sevk edilecek. Hastane ortamına yerleşildikten sonra alınması gerekilen tedbirleri orada görmüş olacağız. Devletin güçlü olduğunu, dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağımızın altını çiziyorum."

Pekin Büyükelçisi: Vatandaşlarımızın hiçbirinde virüs tespit edilmedi

​Ankara Etimesgut Havalimanı'nda gazetecilere açıklama yapan Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, "Vatandaşlarımızın hiçbirinde virüs tespit edilmedi. Vatandaşlarımızın hiçbirini orada bırakamazdık. 6 vatandaşımız gelmek istemedi. Sosyal medya platformlarında kimlik bilgileri paylaşılmış, bunun kendileri için çok hassas olduğu takdirinde bulunan bazı vatandaşlarımız gelmekten vazgeçti" dedi.

Hastanede karantina süreci başladı

Çin’in Vuhan kentinden tahliyeleri gerçekleştirerek Ankara’ya inen uçakta bulunan 42’si yolcu olmak üzere 62 kişinin tamamı Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi.



Akşam saatlerinde Ankara’ya inen uçağın mürettebatı, teknik ekibi, sağlık personeli ve yolcuları dahil olmak üzere toplam 62 kişinin tamamı, 17 ambulans ile kendileri için hazırlanan Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. 17 ambulansın tamamı hastaneye girdi. Böylelikle taşıma ve sevk işlemleri tamamlanmış oldu.



Uçaktan inen yolcular, başka hasta bulunmayan Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 14 gün boyunca tek kişilik odalarda gözlem altında tutulacak.