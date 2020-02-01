Vuhan'dan Avustralya'ya getirilen vatandaşlar ana karadan bin 600 kilometre uzakta bir adada tutulacak

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Koronavirüs salgınının başladığı Çin şehri Vuhan'dan vatandaşlarını çıkartıp ülkeye getirme kararı alan Avustralya, geri getirilen vatandaşlarını ana karanın bin 600 kilometre açığındaki bir adada karantinaya alacak.

Vuhan'dan ülkeye taşınan vatandaşlar Christmas Adası'nda geçmişte sığınmacıların işlemleri yapılırken tutulduğu bir merkezde tutulacak.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Vuhan'daki vatandaşlarının adada karantinaya alınmaları şartıyla ülkeye geri getirileceklerini söyledi. Avustralya hükûmeti, Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesi doğrultusunda hareket ettiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı Vuhan'dan başka ülkelere dönen insanların 14 gün boyunca kendisini okuldan, işten, restoranlardan, dükkanlardan ve diğer kamu alanlarından izole etmesi gerektiği görüşünü sunmuştu.

Karantinaya alınanlar yaklaşık iki hafta boyunca bin 400 kişilik adada yaşayan diğer insalarla da temas kuramayacak. Avustralya sağlık yetkilileri, Koronavirüs'ün semptomlarını göstermesinin iki hafta sonucunda gerçekleştiği tespitinde bulundu.