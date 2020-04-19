Vuhan'daki laboratuvar iddiaları reddetti: Covid-19'un bizden yayılmış olma olasılığı yok

Yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) sıfır noktası olan Vuhan'da salgının bir vahşi pazarından değil de yakınındaki bir viroloji laboratuvarından yayıldığına ilişkin iddialara yanıt geldi. P4 Viroloji Enstütüsü Başkanı Yuan Zhiming, "Virüsün bizden yayılmış olması olasılığı yok" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün Çin için "Salgından kasten sorumlularsa bunun sonuçları olur demişti" ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Koronavirüs'ün dünyaya nasıl yayıldığına ilişkin incelemelerin sürdüğünü söylemişyi.

Çinli bilim insanları, virüsün büyük olasılıkla Vuhan'daki bir vahşi hayvan pazarından yayıldığını savunuyor.

Koronavirüs salgınının başladığı Vuhan kentinde yer alan P4 Viroloji Enstütüsü Başkanı Yuan Zhiming, "Virüsün bizden yayılmış olması olasılığı yok" dedi.