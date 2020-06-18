Vuhan'da yapılan araştırma Koronavirüs'e karşı sürü bağışıklığına ilişkin soru işaretleri oluşturdu

Çinli ve ABD'li bilim insanlarının yürüttüğü bir araştırma yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına geniş çapta bağışıklığın hiçbir zaman kazanılamayabileceğine dair sonuçlar ortaya koydu.

Al Jazeera'nın aktardığına göre hakem heyeti incelemesi beleyen araştırma, Covid-19 salgınının ilk kez görüldüğü Vuhan kentinde hastane çalışanlarının virüsle karşılaştıktan sonra antikor üretip üretmediğini inceledi.

Araştırmanın bulgularına göre, Nisan ayına kadar toplanan örneklerin yüzde 4'ü antikor geliştirdi. Sonuca varılırken test edilen 23 binden fazla örneğin en az dörtte birinin enfekte olduğu varsayıldı.

Araştırma Vuhan Üniversitesi'ne bağlı Zhongnan Hastanesi ve Texas Üniversitesi'nden bilim insanlarının çalışmalarıyla gerçekleştirildi. Araştırmayı yürüten doktorlardan Dr. Wang, "Sars-CoV-2 virüsüyle enfekte oldular ve kendi bağışıklık sistemleri virüsle savaştı" dedi.