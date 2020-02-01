Vuhan'da mahsur kalan Britanyalı öğretmen: Çin'in salgın konusunda açıkladığı sayılar gerçeği yansıtmıyor

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Yeni tip Koronavirüs salgınının başladığı Çin'in Vuhan kentinde mahsur kalan bir Britanyalı öğretmen, Çin'in açıkladığı virüse bağlı ölü sayısının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Çin'deki Britanya konsolosluğuyla doğru zamanda iletişime geçemediği için bugün Vuhan'dan ülkesine 83 kişiyi taşıyacak uçakta yer bulamayan öğretmen, "çok fazla maskesi kalmadığını" ve "ne olacağını bilmediğini" söyledi. Ellender, kendisinin ve orada mahsur kalan diğer vatandaşların yakın zamanda bir uçak daha ayarlanacağını umduğunu belirtti.

Metro.co.uk'in sorularını yanıtlayan öğretmen, Çin'in ölü sayılarını küçük göstermeye çalıştığı iddiaları ile ilgili konuşurken, "Tabii ki gerçek sayıları sakladılar. Vuhan Belediye Başkanı her şeyi gizlemek için koşuşturuyor" dedi ve ekledi; "Gerçek sayıların ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok ancak Aralık ayında bile potansiyel bir salgından söz ediliyordu" dedi.

Sadece "doğrulanmış vakaların" açıklandığına dikkati çeken Ellender, "birçok doğrulanmayan vaka olmalı" dedi.

Ellender, "Çin yeni yılında yürüyüşe çıktım ve kıyamet gelmiş gibiydi. Neredeyse dünyadaki son insan gibi hissettim" dedi.