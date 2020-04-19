Vuhan'da Koronavirüs'e ilk dikkati çeken doktorlardan Li Wenliang'ın hikâyesi çocuk kitabı oldu

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Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler'in yazarı Francesca Cavallo, çocuklara yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınını anlatmak için Çin'in Vuhan kentinde salgına dair ilk uyarıyı yapan fakat susturulan ve daha sonra Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktor Li Wenliang'ın hayatını yazdı.

"Dr. Li ve Taç Giyen Virüs" adındaki çocuk kitabını yazan Cavallo, çocukları dünya genelinde 2.3 milyondan fazla insanı etkileyen virüse karşı bilgilendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Cavallo'nun illüstrasyonlardan oluşan kitabı internetten ücretsiz olarak indirilebilecek. Kitapta Vuhan'da yeni tip Koronavirüs'ün oluşturacağı tehlikeye karşı ilk uyarıları yapan Dr. Li'nin hayatı anlatılacak.

Vuhan Merkez Hastanesi'nde çalışan Dr. Li Wenliang, Aralık ayında Koronavirüs hakkında uyarılarda bulunan birkaç doktordan biriydi. Vuhan'da polis Dr. Li Wenliang ve birkaç doktoru daha gözaltına almıştı.

Dr. Li Wenliang, yeni tip Koronavirüs'ün yayılmasıyla birlikte virüse yakalanan kişilerden biri oldu ve Ocak ayının sonunda hayatını kaybetti. Yazar, Dr. Wenliang'ın hikâyesine ışık tutmak istediğini çünkü bilim insanlarını dinlemenin önemini ortaya koyduğunu söyledi.