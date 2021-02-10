Vuhan'da inceleme yapan DSÖ uzmanından Washington'a tepki: Biden Çin konusunda sert görünmek zorunda, ABD istihbaratına çok güvenmeyin

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ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Çin'in Vuhan kentinde inceleme yapan Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) bağlı uzman ekibinin bulgularına dair soru işaretlerine tepki gösteren uzman, Washington'un Çin'e karşı "sert görünmek zorunda olduğunu" belirtere "ABD'nin Koronavirüs istihbaratına çok güvenmeyin" dedi.

Vuhan'da dört hafta boyunca Covid-19'un kaynağını araştıran DSÖ uzmanlarından olan Peter Daszak, "ABD, DSÖ'nün Vuhan'daki bulgularını doğrulamadan kabul etmeyecek" başlıklı bir haberi alıntılayarak tepki gösterdi.

Daszak, şunları yazdı: "Joe Biden, Çin'e karşı sert görünmek zorunda. Lütfen, Donald Trump döneminde dengesi şaşan, pek çok açıdan açıkça yanlış olan ABD istihbaratına çok güvenmeyin. Beyaz Saray'a doğrulama sürecinde yardımcı etmekten mutlu olurum ama unutmayın, önce GÜVEN sonra DOĞRULA!"

DSÖ'ye bağlı uzmanlar Vuhan'da dört hafta boyunca Covid-19'un kaynağını araştırsa da net bir tespitte bulunamadı. Yetkililer, virüsün 2019'un aralık ayından önce Vuhan'da olmadığını ve kaynağın laboratuvar olmadığını söyledi.