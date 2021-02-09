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Koronavirüs

Vuhan'da inceleme yapan DSÖ ekibi: Covid-19'un 2019'un Aralık ayından önce Vuhan'da olduğuna dair gösterge yok

09 Şubat 2021 13:17

T24 Dış Haberler

Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'in Vuhan kentine giderek yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaynağına dair araştırma yapan ekibi "Vuhan'da 2019'un Aralık ayından önce Covid-19 vakası olduğuna dair gösterge yok" açıklamasını yaptı. 

AFP'nin aktardığına göre, Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı olarak Vuhan'a giderek dört hafta boyunca Covid-19'un kaynağına dair araştırma yapan uzmanlar, Çinli meslektaşlarıyla birlikte bulgularını açıklıyor.

DSÖ ekibi, "Vuhan'da 2019'un Aralık ayından önce Covid-19 vakası olduğuna dair gösterge yok" dedi. Uzmanlar, Koronavirüs'ün kaynağı olan bir hayvanla ilgili henüz herhangi bir tespitte bulunmadıklarını da açıkladı. Virüsün yarasalardan çıktığına dair işaretler olduğu ancak bunların Vuhan'dan çıktığının kesinleşmediği belirtildi. 

DSÖ'den Ben Embarek, Vuhan'da yapılan incelemelerin yeni bilgiler ortaya çıkardığını ancak Covid-19'a dair hâlihazırda karşılaşılan tabloda ciddi bir değişiklik olmadığını söyledi. 

Ayrıntılar geliyor...

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