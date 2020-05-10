Vuhan'da 3 Nisan'dan bu yana ilk kez yeni Koronavirüs vakası kaydedildi

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Yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) ilk kez ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde 3 Nisan'dan bu yana ilk kez yeni vaka tespit edildi.

Vuhan'da Covid-19'a yakalandığı tespit edilen hastanın durumunun ağır olduğu, eşinin de testinin pozitif çıktığı fakat asemptomatik olduğu belirtildi.

Vuhan Sağlık Komisyonu, 4 Nisan'dan bu yana ilk kez görülen yeni vakanın "geçmiş topluluk bulaşması" olduğunu söyledi. Hastanın yaşadığı bölgede semptom göstermeyen 6 kişi hastanede gözlem altına alındı.

Çin'de ulusal ve yerel sağlık komisyonları asemptomatik hastaları vaka kayıtları arasına almıyor.

Çin'in Vuhan kentinde 8 Nisan'da 86 gün süren Koronavirüs kısıtlaması kaldırılmıştı.