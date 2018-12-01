T24 LogoT24 Logo
Gündem

Vücutlarına sardıkları uyuşturucuyla yakalandılar

Erkan BAY/ ELAZIĞ,(DHA)- ELAZIĞ'da, polis ekiplerinin durdurduğu yolcu otobüsünde, yapılan üst aramasında vücutlarına sarılı 210 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan 2 kadın, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

01 Aralık 2018 22:05

Erkan BAY/ ELAZIĞ,(DHA)- ELAZIĞ\'da, polis ekiplerinin durdurduğu yolcu otobüsünde, yapılan üst aramasında vücutlarına sarılı 210 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan 2 kadın, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ- Bingöl karayolunda durdurulan yolcu otobüsündeki E.Z. ile L.E.K. isimli kadın yolcuların hareketlerinden şüphelenince üst araması yaptı. Yapılan üst aramasında vücutlarına sarılı 210 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen 2 kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erkan BAY ELAZIĞDHA ELAZIĞEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleElazığ BingölYapılanEmniyettekiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24