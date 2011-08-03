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Yaşam

Vücutçu eşini döven kocaya evden uzaklaştırma!

Vucüt Geliştirme Açık Ağır Siklet birincisi ve TRT muhabiri Işıl Okan'ın eşi 6 ay evden uzaklaştırma cezası aldı.

03 Ağustos 2011 03:00

T24 - Vucüt Geliştirme Açık Ağır Siklet birincisi ve TRT muhabiri Işıl Okan, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle eşi İbrahim Okan hakkında 6 ay evden uzaklaştırma cezası aldırdı.




Habertürk'ün haberne göre; eşinden şiddet gören, gözleri ve boynu moraran Işıl Okan, ''ailenin korunması kanunu'' kapsamında Bakırköy 10. Aile Mahkemesine başvurdu. Sunulan dava dilekçesinde, İbrahim Okan'ın Işıl Okan'a, 20 kere yumruk attığı ve feci şekilde darp ettiği anlatıldı.


Dilekçede, İbrahim Okan'ın eşine küfür ettiği, saçını çektiği ve yere düşükten sonra yumruk attığı da belirtildi. Eşi kilitleri değiştirdiği için Okan'ın annesinde kaldığı belirtilen dilekçede, genç kadının başına aldığı darbeler yüzünden Eylül ayındaki dünya seçmelerine hazırlanırken çok zorladığı kaydedildi. Can güvenliğinin tehlikede olduğunu söyleyen Okan, eşinin evden uzaklaştırılmasını talep etti.


Dilekçede, Okan'ın Adli Tıp Kurumu'ndan darp edildiğine dair rapor aldığı da kaydedildi. Mahkeme ''ailenin korunması kanunu'' kapsamında, davalı İbrahim Okan'a 6 aydan evden uzaklaştırılma cezası verdi. Işık Okan'ın önümüzdeki günlerde boşanma davası açması bekleniyor.

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