Vücut tipinize göre kilo verin

Genelde 4 ile 9 kilogram arasında fazlalıkları ve kalça yanlarında çıkıntıları vardır. Tedavilerinde uygun mikronjeksiyon tedavileri, mezoterapi ve liposuction iğnesi diye de tabir edilen lipoliz tedavisi bu tipler için oldukça uygundur.Üst taraf kiloları göbek ve üstünde yağlanma ile kendini gösteren tiptir. Bacaklar normaldir ve erkeklerde oldukça sık görülür. Hanımlarda da orta sıklıkta görülür. Genetik sebepler dışında bazı hormonal sebepler de bu tip yağlanmaya yol açabilir. Kortizon grubu hormonlar özellikle üst taraf kilolarına sebep olur ve bu bölgelerde yağlanma yaparlar.Bu tip insanlarda damar sertliği, yüksek tansiyon ve kalp damar hastalığı riski vardır. Bu nedenle diyet uygulamasında iyi kolesterolü yükseltici ve kötü kolesterolü düşürücü diyet programı seçmek gerekir. Tedavi programlarında akupunktur ve mezoterapi uygulamaları ile bazı durumlarda lipoliz tedavileri uyguluyoruz.Bu tip kilolar veya selülitlerin özelliği uyluklardan ayak bileklerine kadar yaygın olmasıdır. Diğer tiplerden ayırıcı tanısında ayak bilekleri ile diz arasındaki bölgede kalınlık şişlik veya selülit bulunmasıdır. Orta yaşlar veya ileri yaşlarda daha sık görülmekle beraber genç yaşlardada görülebilmektedir. 5-10 kilo arası fazlalıkları olabilir. Bu tipler normal zayıflama incelme programlarına az yanıt verir.Defalarca çeşitli yöntemler ile zayıflamasına rağmen alt taraflarından yeterince incelemeyen hanımlar ne yazık ki bu durumu kabullenirler. Aslında bu bölgedeki mikro dolaşım bozukluklarını düzeltecek mikroenjeksiyon tedavileri ile mezoterapi ve bazen uygun lenf drenaj programlarını içeren vakum refleksoterapi tedavileri ile problemler başarıyla çözülüp hem tedavi hem de istenen incelme sağlanabilir.Bu tiplerin bir kısmı omurga duruş bozukluğuna sahiptir. Selülitler ön plandadır. Selülit oluşumu mekanizmasını daha iyi açıklayabilmek için cilt ve altının bazı anatomik özelliklerini gözden geçirmek gerekir. Selülit cilt altı yağ dokusunun hastalığıdır. Kan sirkülasyon sistemi ve lenfatik atılım bir çok faktörlerle düzenlenir.Öncelikle yukarda bahsettiğimiz katmanların yıkanmasını sağlayan karışık bir damarsal ağ vardır. Bu karışık damarsal yapının başardığı yıkama sistemi iki önemli fonksiyona sahiptir.Metabolizmanın önemli gereksinimlerini sağlar ve vücut sıcaklığının düzenlenmesinden sorumludur. Hormonal dengesizlik durumunda hücreler arası sıvı üretiminde önemli ölçüde dengesizlikler oluşur . Mikrolaşımsal yetmezlik ise yağ hücrelerinin normal işleyişini bozarak aşırı miktarda yağ oluşmasına yağ hücrelerinin büyümesine neden olur. Hücreler arası aralıkta sıvı birikmesi ve yağ hücrelerindeki lipidler zorlu bir döngü başlatırlar ve birikmiş sıvı basıncı ve lenfatik sistem basıncı ile yağ hücrelerinde değişiklikler oluşur.Yağ hücreleri aşırı yağ içerikleri ile şişerler ve adeta kilitli kalarak şişlikler oluşmasına neden olurlar. Bunun sonucunda selülitin meşhur portakal kabuğu görünümü ortaya çıkar. Bu tipleri tedavilerinde selülit problemine ve dolaşım düzenlemesine yönelik mikroenjeksiyon tedavileri, mezoterapi, uygun ve etkin tedavidir. Zira burada üç ayrı tip dolaşımsal bozukluk söz konusudur.Bu karmaşık üç tip dolaşım bozukluğu ancak her birine ayrı ilaçların kombinasyonu ile mümkün olabilir. Ayrıca bu kombinasyona mezoterapi tedavilerinde uygun yağ yakımını hızlandırıcı ilaçlarilave etmek gerekir. Akupuktur ve diyet düzelenmeleri, vakum fefleksoterapi tedavisi, ses ötesi dalgalar mezoterapiye yardımcı diğer tedavilerdir. Oksijen kapsülü de son yıllara bu konuda kullandığımız etkili bir yardımcı yöntemdir.