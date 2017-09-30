Vücut geliştirme sporcusuna, villada sahte ilaç imalatı gözaltısı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Urla İlçesi\'ndeki bir villaya düzenlenen operasyonda çok miktarda testosteron maddesi ile ilaç yapımında kullanılan kimyasallar ve malzemeler bulundu. Vücut geliştirme alanında Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü gibi dereceleri bulunan C.D.\'nin, lüks villasında sahte ilaç imalatı yaptığı, bu hapları da evde beslediği kedisi üzerinde deneyip piyasaya sürdüğü öne sürüldü.

İzmir Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araştırmaları sonrasında Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası\'nda ikincilik ve üçüncülük dereceleri bulunan C.D.\'nin Urla\'da yaşadığı lüks villada kaçak ilaç üretimi yaptığı bilgisini aldı. Yaklaşık 3 ay süren takip sonrasında villaya operasyon yapıldı. Villadaki aramalarda, yurt dışından kaçak yollarla getirilen ham maddeleri; sıvı, hap ve kapsül haline getirip işlettiği spor salonu ve internette sattığı saptandı. Uzman doktorlarında hazır bulunduğu operasyonda, yurda sokulması yasak olduğu belirtilen testosteron maddesi, ham madde olarak kullanıldığı değerlendirilen reçeteye tabi kanser ilaçları, bazı kimyasal maddeler, satışa hazır halde şişelenmiş vücut ve kas geliştirmede kullanıldığı tespit edilen sıvı, toz ile kapsül şeklinde ilaçlar, ilaç yapımında kullanılan boş kapsüller, şişeler, enjektörler, ölçü kavanozları, ısıya dayanıklı beherler, hassas terazi, kapak sıkıştırma aparatı, etiketler ele geçirildi. Ayrıca operasyon sırasında banyodaki tuvalette atılan ancak sifon çekildiği halde gitmeyen bir maddeye de el konuldu.

KEDİYİ KOBAY GİBİ KULLANMIŞ

Villanın bir odasındaki dolap içerisinde de bir kedi bulundu. Uzman doktorun kedi üzerindeki incelemesinde, villada üretilen ilaçlar ile bu hayvanın kas gelişimini gözlemlemek için deney yapıldığı tespit edildi. Ele geçirilen malzemelerden alınan numuneler, incelenmek üzere yetkili birimlere gönderildi. Vücut geliştirmede daha önce aldığı dereceler bulunan ev sahibi C.D. gözaltına alındı.

KARACİĞERİ İFLAS ETTİRİYOR

Bu arada villada bulunan ilaçları inceleyen uzmanlar, kas ve vücut geliştirmede yararlanılan bu gibi ilaçların, uzun süre kullanılması durumunda karaciğer rahatsızlığına sebebiyet verdiğini belirtti. Bu nedenle vücut geliştirme sporu yapan kişilerin, bunları kullanmaktan uzak durmaları istendi.

FOTOĞRAFLI