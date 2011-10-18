-Vücut geliştirirken ölüyordu İSTANBUL (A.A) - 18.10.2011 - Türkiye'de özellikle gençler tarafından rağbet gören vücut geliştirme ilaçlarının gelişigüzel kullanılması, ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor. Hem Türk, hem de Kazak vatandaşı olan 23 yaşındaki Murat Cem Aykanat, vücudunu geliştirmek uğruna kullandığı ilaçlar nedeniyle az kalsın sağlığından oluyordu. Kas gelişimini daha çabuk gerçekleştirebilmek için kullandığı ilaçlara bağlı olarak kalp ana damarları yırtılan ve kalbi olduğunun 3 katı büyüyen Aykanat, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Klinik Şefi Doç. Dr. Ahmet Akgül tarafından ameliyat edilerek sağlığına kavuşturuldu. Doç. Dr. Akgül, Murat Cem Aykanat'ın kalp kriziyle hastaneye getirildiğini ifade ederek, hastayı ameliyat ederken şaşkınlık yaşadıklarını belirtti. Akgül, çok nadir görülen şekilde kalbi besleyen 2 damarda yırtılma meydana geldiğini dile getirerek, ''Hastamızın kalbi besleyen ana damarlarından biri baştan aşağı yırtılmıştı. Diğerinin başlangıcında yırtık vardı. Kalp olduğunun 3 katı büyüklüğündeydi'' dedi. Bu kadar genç yaşta bir kişide bu tür rahatsızlığa tıp tarihinde ender rastlandığını vurgulayan Akgül, hastanın bypass ameliyatı ile 2 damarının değiştirildiğini kaydetti. Hastasının vücut geliştirmek için steroid, amino asit, protein tozu gibi ilaçları son 4,5 ayda çok yoğun bir şekilde kullandığına dikkati çeken Akgül, şöyle devam etti: ''Bilinçsizce kullanılan amino asit, steroid ve protein tozu gibi kas geliştirici ilaçların hem hormonal, hem de kardiyovasküler sistem üzerinde çok büyük etkileri var. Doktora danışmadan, diyetisyen kontrolü altında olmadan yalnızca arkadaş bilgisiyle ya da vücudunu geliştirmiş birinin tavsiyesiyle bu tür ilaçları kullanılmamalı. Özellikle gençler vücutçulara özenerek, onları örnek alarak vücut geliştirme ilaçlarını kullanıyor. Ancak herkesin metabolizması aynı değil, herkesin vücudu aynı tepkiyi vermez. Bizim hastamız da arkadaşının kullandığı ilaçların aynısını aldığını söylüyor ama onun kalbi aynı tepkiyi vermedi. Normal kasını istediği gibi geliştiremedi ama kalp kası çok gelişti. Kalp olduğunun 3 katı büyüdü, damarları da buna dayanamadığı için baştan sona kadar yırtıldı.''