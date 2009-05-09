Vücudunuzu forma sokmanın tam zamanı

Yaz geliyor. Plajlarda rahatça dolaşıp, denizin keyfini çıkarabilmek için vücudunuzun forma girmesi gerekiyor. Bunun için en etkili yöntem ise kolay diyetlerle birlikte egzersiz yapmak





Kış aylarında hareketsiz yaşam ve karbonhidrat ağırlıklı beslenme nedeniyle alınan birkaç kilo bile vücutta kendini belli eder. Özellikle karın ve kalça bölgelerinde biriken yağlar, bol pantolon ve elbiseler altında rahatlıkla gizlenebilse de yazın şortlar, mayo ve bikiniler giyilmeye başlandıkça fazlalıklar da ortaya çıkar. Mayıs ayı, yaza hazırlık için en uygun zaman. Şok diyetler yerine dengeli beslenme ve egzersizler yardımıyla fazla kilolarınızdan kurtulup, vücudunuzu yaza hazırlayabilirsiniz.



En masrafsız egzersiz: Yürüyüş



Günde 30 dakika yürüyüşle birkaç hafta sonra mucize sonuçlar alabileceğinizi biliyor musunuz? Uzmanlar, kendinizi çok fazla yormadan yapabileceğiniz günlük yürüyüşün özellikle evden çıkmak için de ideal bir neden olduğunu, hatta meditasyon etkisi yarattığını söylüyor. Özellikle sabah saatlerinde yapacağınız yürüyüşün ardından beş dakika esneme egzersizleriyle de kaslarınızın gevşemesine ve esnekleşmesine yardımcı olabilirsiniz.



Biçimli kalçalar için pilates



Yazın ince pantolonlar ve mayolarla ortaya çıkan kalçalarınızı şimdiden şekle sokmak mı istiyorsunuz? Özellikle kalça kaslarını forma sokan pilates egzersizleri, bunun için ideal. Bacak kaldırma hareketini evde de rahatça yapabilirsiniz. Kollarınız yerde çapraz olacak şekilde başınızı kollarınızın üstüne yaslayın. Bacaklarınızı gergin tutun ve bir bacağınızı yerden 5-10 cm kadar yukarıya kaldırın. Diğer bacağınız, gergin şekilde parmak ucuyla yeri göstersin. Bu hareket sırasında nefes alın ve karnınızı içe doğru çekin.



Sevdiğiniz sporu seçin



Hareketsizlikten tembelleşen bedeninizi canlandırmak için işe sevdiğiniz spor ve egzersiz stiline karar vermekle başlayın. Açık havada yürüyüş yapmayı mı, evde koşu bandında ter atmayı mı, son yılların moda akımlarından platesi mi, yoksa yüzerek kasları da kuvvetlendirmeyi mi tercih edersiniz? Doğru karar vermek, başladığınız programlı süreci, kısa sürede vazgeçip bırakmaktansa, tamamlamanıza da yardımcı olur. Belki arkadaşınızla sohbet ederek hızlı tempoda yürümek, evde televizyon seyrederken koşmak ya da sosyal bir ortamda yüzmek size daha uygun olabilir. Tercihi siz yapın. Çünkü zaten düzenli olarak yaptığınız süre içinde egzersizlerin hepsinden sonuç almanız mümkün. Yeter ki pes etmeyin. Size sadece kalori hesabı yapmak ve bol bol ter atmak kalıyor. Düzenli uygulayacağınız bu egzersizler sayesinde sadece vücudunuzu forma sokmakla kalmayacak; kalbinizi güçlendirip, kaslarınızın şekillenmesine ve kendinizi daha mutlu hissetmenize de yardımcı olacaksınız. Uzmanlar, kilo vermek için bir saatlik egzersizlerle 500 kalori yakılması gerektiğini öneriyor.



İnce karın için yeşil sebzeler



Özellikle havuza ya da denize gideceğiniz günlerde karın bölgesindeki şişlik, herkesi huzurunu kaçırabilir. Yaz aylarında potasyum ağırlıklı yiyeceklerle sindirim sisteminizin çalışmasını sağlayıp, şişkinliklerden korunabilirsiniz. Bu faydalı yeşil sebzeler de kabak, patlıcan, fasulye, semizotu ve brokolidir. Meyveler arasındansa kivi, armut, kayısı ve ananas, rahat bir deniz keyfi yapmanıza yardımcı olabilir. Uzmanlar deniz mevsiminde ağırlıklı olarak ızgara balık ve ızgara sebze yenilmesini öneriyorlar. Bunların yanı sıra da şekersiz bitki çayları içilmesi öneriliyor.



Diyetle ideal kilonuza ulaşın



Aslında hepimiz ideal kilomuzu koruyabilsek, kendimizi zorlayacak ve sevdiğimiz yiyeceklerden mahrum kalmamıza neden olacak diyetlere ihtiyaç duymayacağımızı biliriz. Ama yine de bazen ipin ucunu kaçırınca kilo almaktan kaçamayız. Üç-dört kilo fazlalığı, bir iki ayda vermek ve yaza rahat girmek hiç de zor değil. Kısa süreli şok diyetler, eğer dikkat edilmezse, verilen kiloların hemen geri alınmasına neden olabilir. Diyet yapmak illa ki eziyet haline gelmemeli. Aç kalmadan, yemek düzeninizi bozmadan ve sevdiğiniz yiyecekleri sofranızdan kaldırmadan da kilo verebilirsiniz. Üstelik evde hazırlayabileceğiniz basit mönüler de size yardımcı olur. Unutulmaması gereken ise hangi besinin ne kadar ve nelerle birlikte yenilmesi gerektiği... Salatalar, ızgara et ve balık, çorba ve kepekli ekmekler yaz boyunca formunuzu korumanızda yardımcı olacaktır. Tabii bol bol su içmeniz de gerekiyor.



Naomi'nin güzellik sırrı: Zıplamak



Güzel olduğu kadar olaylı mankenler listesinde de ilk sırada yer alan Naomi Campbell'ın, genç mankenleri kıskandıran fiziğini korumak için birkaç güzellik sırrı var. Hiç rejim yapmayan Naomi, her gün yeşil çay içip spor yapıyor. Naomi, özellikle kalçaları ve bacaklarının üst kısmını inceltmek isteyen kadınlara günde 45 dakika zıplamalarını tavsiye ediyor. Ayrıca bacaklarına bitkisel yağlardan da bakım yaptırıyor.

