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Yaşam

Vücudunun yüzde 90'ı dövmeyle kaplı

Amerika'nın Oregon eyaletinde yaşayan Matt Gone, sonunda göz aklarına da mürekkep enjekte ettirdi.

25 Ekim 2010 03:00

T24 - Vücudunun yüzde 98'i dövmelerle kaplıydı ama o yetinmedi. Amerika'nın Oregon eyaletinde yaşayan Matt Gone, sonunda göz aklarına da mürekkep enjekte ettirdi.

Gözlerini bile dövdürdü

‘İnsan dama tahtası’ olarak bilinen Gone’un şimdi bir gözü tamamen mavi, diğeriyse yeşil. Dövmeyi evde kendisinin yaptığını anlatan Gone, “Aslında tehlikeli bir iş yapmadım.

Dövme konusunda çok bilgiliyim. Risk aldım ama değerdi” diyor. Farklı renkleri seçmesinin nedeninin mutantlara ilgisinden kaynaklandığını söyleyen 38 yaşındaki Gone, dövme yaptırmaya 20 yıl önce fiziksel kusurlarını örtmek için başlamış; bu kusurların ne olduğunuysa anlatmıyor.

Doktorlar, göze yaptırılan bu işlemin kalıcı körlüğe ya da mikrop kapmasına neden olabileceği yönünde uyarsa da dilinin üstü bile dövmelerle kaplı olan Gone, sonuçtan memnun. Dövmelerine bugüne kadar yaklaşık 90 bin lira harcayan biri başka ne diyebilir ki?..


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