Vücudundaki bıçakla yaşıyor

Bursa'da çıkan kavgada koltuğunun altından bıçaklanan Mitat Aydın (28) tam bir yıl boyunca vücudunda kırılan bıçağın ucu ile yaşadı. Yaranın tekrar ağrıması sonucu gittiği hastanede çekilen filmde kırılan bıçağı gören genç, “Doktorun hiç bir sorun yok dediği yaradan bıçak çıkıyor” dedi.



Mithat Aydın, 2009 yılına arkadaşlarıyla birlikte kent merkezinde eğlenerek girdi. Saat 02.00 sıralarında iki arkadaşlarıyla gezen Mitat Aydın, karşıdan gelen alkollü iki kişiyle omuz atma yüzünden tartıştı. Kavga sonucu ayrılan Mitat Aydın arkadaşının kullandığı otomobil ile evine giderken sırtında bir sıcaklık hissetti. Eliyle kontrol eden genç, bıçaklandığını anlayınca önce yakınında bulunan bir tıp merkezine gitti. Buradan da Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi.



Buradaki muayenesinde kendisine röntgen dahi çekildiğini söyleyen Aydın, vücudunun sağ tarafında bir yıl boyunca bıçakla yaşadığı günleri şöyle anlattı:



“Doktor, muayene edip film çektikten sonra beni taburcu etti. Canım çok acıyordu. Sanki yaranın olduğu yerde bir cisim vardı. Eve gittim. Bıçaklandığım yer beni hala rahatsız ediyordu. On gün önce elimi aniden kaldırınca vücuduma sanki bir şey saplandı. Tekrar hastaneye gittiğimde çekilen filme kavga sırasında sırtıma saplanan ve kırılan bıçağın 4 santim ucunu gördüm. Gözlerimize inanamadık. Şimdi ameliyatla bu bıçağı aldırmayı düşünüyorum.”















