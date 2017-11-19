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Vücudunda uyuşturucuyla yakalandı

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde, polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 440 gram metamfetamin ele geçirildi

19 Kasım 2017 23:38

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Söke ilçesinde, polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 440 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak, uyuşturucuyu vücudunun bel kısmına sardığı tespit edilen Z.Y. ile birlikte 3 kişi tutuklandı.
Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Söke-Milas Karayolu üzerinde konuşlanan ekipler, şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta bulunan T.Ö.,  M.P. ve A.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Ardından, söz konusu 3 kişiyle iletişim halinde olduğu tespit edilen Z.Y. isimli kadının ilçeye geldiği otobüs durduruldu. Yapılan incelemelerde, Z.Y.\'nin vücudunun bel kısmına sardığı tespit edilen 440 gram metamfetamin ele geçirildi. 
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

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