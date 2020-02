Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te lösemi hastası 12 yaşındaki Batuhan Balta’ya, annesinden yüzde 80 uyumlu ilik nakli yapıldı. Vücudunda ilik savaşı başlayan Batuhan, iyileşeceği günü bekliyor.

İzmit\'in Yeşilova Mahallesi\'nde yaşayan Hava ve Murat Balta çifti, 2016 yılında, oldukça hareketli bir çocuk olan oğulları Batuhan\'da halsizlik görülünce, doktora götürdü. Ağustos ayında başlayan 6 aylık tanı ve teşhis sürecinin ardından, lösemi teşhisi konulan Batuhan, 2017 yılının Şubat ayında tedaviye başladı. Tedavi sürecinde 6 ay boyunca kemoterapi gören Batuhan, kendisine uygun ilik beklemeye başladı. Ancak durumu kötüleşen Batuhan\'ın doktorları, ailesine vakit kalmadığını ve bir an önce ilik naklinin yapılması gerektiğini söyledi. Yapılan taramalarda Türkiye\'de 426 bin, dünyada ise 33 milyon ilik donör ile birlikte anne ve babanın ilik uyumluluğuna bakıldı. Murat Balta\'nın yüzde 70, Hava Balta\'nın ise yüzde 80 uyumlu olduğunun belirlenmesi üzerine 12 Şubat 2018\'de anneden Batuhan\'a ilik nakli yapıldı.

VÜCUDUNDA İLİK SAVAŞI BAŞLADI

İlik nakli sürecinde Batuhan\'ın kontrolleri sebebiyle aile İstanbul\'a taşınmak zorunda kaldı. İliğin yüzde 100 uyumlu olmaması nedeniyle Batuhan\'ın vücudunda GVHD olarak isimlendirilen ilik savaşı başladı. Uyumlu ilik hücrelerinin uyumsuz olan hücrelerle savaşması olarak adlandırılan rahatsızlık nedeniyle Batuhan\'ın cildinde kabarmalar ve dökülmeler başladı. Bu sebeple uygulanan ilaç ve kortizon tedavisi ise Batuhan\'da şeker hastalığına ve vücudunun orantısız büyümesine neden oldu. Her gün 27 farklı ilaç kullanan Batuhan\'ın doktorları zaman içerisinde vücudunun normale döneceğini söylese de süreci atlatmak aile için oldukça zor. 5 yıllık iyileşme süreci sorunsuz tamamlanırsa, Batuhan Balta tamamen iyileşmiş olarak hayatına devam edebilecek.

\'ZAMANLA HER ŞEYİN DÜZELECEĞİNİ SÖYLEDİLER\'

Batuhan\'ın tedavi sürecini anlatan anne Hava Balta, \"Bu süreç içerisinde biz ilik için çok uğraştık. Yurt içi, yurt dışı taramalar yapıldı ama uygun ilik bulunamadı. Zamanımız da çok dardı. Kızılay\'ımızın ilik bağışı ile ilgili broşürlerini alıp sokak sokak ilik dilendim, kan dilendim, trombosit dilendim. Yoldan insanları çevirdim. Bir süre sonra \'Zamanımız kalmadı. Aile içerisinde en yakın kimse biz ondan nakil yapmak zorundayız\' dediler. Bunun çok büyük yan etkilerinin olduğunu, nakilden sonra oluşacak bazı sorunlarımızın olacağını bize söylediler. Zamanla her şeyin düzeleceğini söylediler. Biz şimdi düzeleceğimiz günü bekliyoruz\" dedi.

\"İLAÇLAR BAŞARILI OLMAZSA BAŞKA TEDAVİ YÖNTEMLERİ DENEYECEĞİZ\"

Doktorların, ilaçlar başaralı olmazsa başka tedavi yöntemi uygulayacaklarını söylediğini belirten Hava Balta, \"İlaca bağlı şeker çıktı. İlaçlarla beraber bunu bastırmak için insülin kullanıyoruz. Uyumsuz olan hücreleri bastırmak için kortizon kullanıyoruz. Baskılayıcı ilaçlar kullanıyoruz. Bunun yanında yan etki olarak kas erimesi oldu, kemik erimesi oldu, yürüme bozukluğu oldu. Vücudunda bazı değişiklikler oldu. Bunların yan etkilerini yaşıyoruz. Ama şükürler olsun çocuğum yanımda. Biz sonuna kadar devam edeceğiz\" diye konuştu.

\'OĞLUMU İKİNCİ KEZ DÜNYAYA GETİRDİM\'

Hastanede yaşadıkları zor zamanları asla unutmayacağını söyleyen Hava Balta, \"Ben oğlumu ikinci kez dünyaya getirdim. Şubatın 12\'sinde doğum günümüz var. Benim oğlum yeniden doğdu. Yine istesinler, yine ilik veririm. Bir başkasına olsun, ben yine veririm. Çünkü onlar da benim çocuklarım\" dedi.

\'TEDAVİM İYİ GEÇİYOR\'

Tedavi süreci devam eden Batuhan Balta ise, \"Tedavim iyi geçiyor. Bazen sinirli oluyorum. Bazen aç, susuz kalıyorum. Yürümekte zorlanıyorum. Ben şu an iyiyim. Sadece yürümekte zorlanıyorum. Bir de bacak ağrısı var. Nakilden önce çok iyiydi. Ben okuldan hep kaytarıyordum. Şimdi okula hiç gidemiyorum\" diye konuştu.

