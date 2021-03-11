Vücudunda çok sayıda darp ve boğuşma izi bulundu; Sevcan Demir cinayetinde şüpheli Kenan Danış tutuklandı

Esenyurt'ta Kenan Danış ile tartıştıktan sonra evinin dördüncü katından 'düşerek' hayatını kaybeden Sevcan Demir’in vücudunda çok sayıda darp ve boğuşma izi bulundu. Şüpheli Kenan Danış, tutuklanarak cezaevine götürüldü.

İddiaya göre, Sevcan Demir’in, eşinden korunmak için kendisini odaya kilitlediği, şüpheli Kenan Danış’ın ise kapıları kırarak zorla açtığı öne sürüldü. Sevcan Demir’in babasının, polise verdiği ifadesinde; “Kızımla olaydan saatler öncesinde görüntülü konuşuyorduk, sonra birden Kenan telefonu kızımın elinden aldı. Sonrasında ‘senin bu kızını geberteceğim’ dedi. Telefon kapandı" dediği ortaya çıktı.

Ayrıca, polis ekipleri evde Sevcan Demir’in yazdığını belirlediği bir mektup buldu. Sevcan Demir’in “Oğlum beni affet, seni haketmedim" yazan mektubu 12 yaşındaki oğluna bıraktığı anlaşıldı. Şüpheli Kenan Danış ise emniyetteki ifadesinde, “Ben öldürmedim, tartışmaya başlayınca kendini balkondan aşağıya attı" dedi.

Ne olmuştu?

Olay, geçen salı günü meydana geldi. Süleymaniye Mahallesi 831 Sokak’ta bulunan bir binanın dördüncü oturan Sevcan Demir, dini nikahlı eşi Kenan Danış ile tartışmaya başladı. Komşular, seslerden rahatsız oldukları için polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Sevcan Demir’in şikayetçi olmaması üzerine evden ayrıldı. Yaklaşık bir saat sonrasında Sevcan Demir, dördüncü kattan apartman boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Kadın, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın baş şüphelisi Kenan Danış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tüm suçlamaları reddeden Danış, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine götürüldü.