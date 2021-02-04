Vücuduna yaklaşık bin tane kaktüs ve sukulent yapıştırarak Yeni Zelanda'ya girmeye çalışan kadın suçlu bulundu

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Yeni Zelanda'da iniş yaptığı havalimanında vücudunda yaklaşık bin tane sukulent ve kaktüs bulunan kadın yoğun gözlem ve 100 saat toplum hizmeti cezasına çarptırıldı.

Wendy adıyla tanınan Wenqing Li, Manukau bölge mahkemesinde Çin'den Yeni Zelanda'ya bitki sokmaya çalışarak iki ayrı biyo-güvenlik yasasını ihlal etmekten suçlu olduğunu itiraf etti.

2019'un Mart ayında Wendy ülkeye kilotlu çorabına sakladığı ve vücuduna yapıştırdığı 947 sukulent ve kaktüs sokmaya çalışırken yakalanmıştı. Wendy'nin vücudunda bulunan bitkilerin toplam değerinin yaklaşık 10 bin dolar olduğu ve aralarında 8 nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan tür olduğu ifade edildi.

Wendy, Auckland Uluslararası Havalimanı'ndaki köpeklerin bitkileri koklayarak tespit etmesinden sonra üzerindekileri tuvalete atmaya çalışmıştı.

38 yaşındaki kadın, bitkileri internet üzerinden satmayı planlıyordu.