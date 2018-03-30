T24 LogoT24 Logo
Gündem

Vücuduna sardığı esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı

Mehmet ERÇAKIR/ISPARTA, (DHA)- DİYARBAKIR’dan Isparta’ya gelen otobüsteki yolculardan M

30 Mart 2018 22:41

Mehmet ERÇAKIR/ISPARTA, (DHA)- DİYARBAKIR’dan Isparta’ya gelen otobüsteki yolculardan M.E.B’nin vücuduna sarılı halde 555 gram toz esrar ele geçirildi. M.E.B., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır’dan Isparta’ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine otogarda önlem aldı. Otogara gelen bir otobüsteki yolcuların arasından M.E.B. gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında sırt bölgesine ve bacaklarına sarılı, yine ayakkabısının içine gizlediği 4 paket halinde toplam 555 toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken gözaltına alınan M.E.B., işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet ERÇAKIRISPARTA DHA DİYARBAKIRdan IspartayaBninIsparta Emniyet Müdürlüğü NarkotikMüdürlüğüDiyarbakırdan IspartayaOtogaraUyuşturucuyaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24