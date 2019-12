Vücudun iki düşmanı: Fazla yağ ve ödem

Sağlıklı beslenmenin sırrını asırlar önce keşfeden Çinliler'e göre kilolu insanların vücudunda iki düşman vardır; fazla yağ ve ödem. Bu düşmanlara karşı Çinliler ateşle savaşıyorlar, yani vücudun ısısını yükselten enerji besini toniklerle...



Dr. İsmail Ağar, Bugün gazetesine yaptığı açıklamada, Çinliler’in formda ve sağlıklı kalmanın yolunu bundan neredeyse 3000 yıl önce keşfettiklerini söylüyor. Bu şekilde sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanarak kilo sorunu, zayıflama derdi olmaksızın bu günlere kadar gelmişler. Ancak bugün Çin'de yapılan araştırmalar fast food beslenme alışkanlığının Çin'e uzanmasıyla obezite tehlikesinin Çinliler de tehdit ettiğini gösteriyor. Şimdi onlar tekrar geleneksel yemek kültürlerine ve geleneksel tedavileri akupunktura sarılarak şişmanlık tehlikesinden sıyrılmaya çalışıyor.



Vücuttaki iki düşman



Peki Çinliler yüzyıllar boyu kilo almadan beslenmeyi formda ve sağlıklı kalmayı nasıl başardı? Doğal ve lezzetli sebze ve meyveleri buluşturarak sağlıklı yemekler yapan Çinliler'in bazı geleneksel inanışları, kültürlerini ve yeme biçimlerini de etkilemiş. Kilolu insanların vücudunda iki düşman var: Fazla yağ ve ödem, yani su tutulumu. Bunlardan kurtularak kilo vermeyi başarırsınız. Peki bu nasıl başarılır?



Frambuaz güzelleştirir



Çinliler için mucize enerji toniği ise ahududu ve frambuaz. Çinliler frambuazın vücut ısısını artıran, kadınlık hormonlarının çalışmasını artıran gücüne inanırlar. Aynı zamanda saç ve cilt güzelliğinde de faydalıdır. Çinliler daha yüzyıllar öncesinde az et, az yağ ve fazla sebzenin sağlıklı beslenmenin anahtarı olduğunu keşfettiler.



Çin yemek kültüründe tatların bileşimi ve renklerin uyumu çok önemlidir. Her bir yiyeceğin yaptığı etkiyi önemserler. Çinliler sofralarında yeşil sarı kırmızı mavi ve beyaz gibi renklerin bir arada olmasına özen gösterir. Her bir rengin etkilediği organlar vardır ve bu etkilerini göz önüne alarak tüketirler.



Enerji toniği ıstakoz ve karides



Bir diğer önemli enerji tonikleri ıstakoz ve karides. Karidesin özellikle seksüel gücü artırma ve üreme organları üzerinde olumlu etkileri mevcut. 16. yy da Çinli bitki uzmanları özellikle seyahate giden erkeklerin seyahate çıkmadan önce karides yememelerini önermiş. Cinsel gücü artırdığı gerekçesiyle eşlerini aldatabilecekleri üzerinde imada bulunmuşlar. Bu nedenle Çinliler için önemli bir enerji toniği olduğu kabul edilir. Fakat böceklerin kolesterolü arttıran özelliklerinin gözardı edilmemesi gerekiyor.



Küçük lokma çok çiğneme



Çinliler’in zayıf kalma sırrı kuşkusuz küçük porsiyonlarda ve yavaş yavaş yemektir. Yavaş yemek tokluk hissini besler bu da az yemenizi sağlar. Büyük porsiyonlar yeme dürtüsünü daha da hareketlendireceği ve tabağınızdakini bitirmeye zorlayacağı için kilo almanızı kolaylaştıracaktır. Çinliler’in zayıf kalma formülünde yağ oranı düşük, sebze ağırlıklı beslenme tarzıdır. Hamur işleri, hamurlu tatlılar, kurabiyeler ve çikolatalar, pastalardan uzak beslenme alışkanlığı sizin de formda kalma formülünüz olacaktır.



Esmer pirinç formülü



Pirinç Çin sofralarında özel öneme sahip bir yiyecektir. Birçok öğünde yer alır. Esmer kabuklu pirinci haşlayarak öğünlerinize ekleyebilirsiniz. Tok kalmanıza yardımcı olacaktır.



Kırmızı et yerine balık



Kalp için sağlıklı omega 3 yağı bakımından zengin balık ana öğünün sırrıdır. Kırmızı et yerine balık tercih eden Çinliler sofralarında sebzeyi ihmal etmez. Sebze ve salata kahvaltı öğününde dahi yer bulur. Kırmızı etin sağladığı besin öğelerini soyadan sağlayan Çinliler soya sayesinde kırmızı etten alacakları yağdan daha azını almış olurlar. Bu da formda kalmalarının bir başka sırrını oluşturur.



Tatlı, ekşi birlikte yenir



Kullandıkları lezzetlerin orantılı olmasına özen gösterirler. Bu nedenle tatlı, acı ve ekşiyi aynı oranda kullanırlar. Bu orantı yemek yeme biçimlerinde geçerlidir. Bir öğünde 50-60 kalori alan Çinliler'in en büyük zayıf kalma sırrı budur.



Alışveriş listem



Salata için malzeme: Mantar, Biber, Mezgit fileto, Bal, Yağsız peynir, Kepek ekmeği, Elma, Karnabahar, Yağsız yoğurt.



Kahvaltı: 2 dilim kepek ekmeği, 1 tatlı kaşığı bal 30 gr. yağsız peynir.



Ara: Light sütlü kahve



Öğlen: Biberli mantar sote, fırında mezgit buğulama, 1 dilim kepek ekmeği



Ara: 1 elma



Akşam: Sebze çorbası, yeşil salata,1 tabak karnabahar yemeği,1 kâse light yoğurt



Gece: Rezene çayı



Düşmana karşı ateş



İşte Çinliler’in inanışına göre bu işi başaran faktör ateştir. Onlara gör e vücut fonksiyonlarının temel elementi olduğuna inanılan ateş yağı eritir suyu ise buharlaştırır. Vücut ısısını yükselten yiyecekleri enerji toniği olarak adlandıran Çinliler sofralarında yer veriyor. Enerji toniklerinin önde geleni baharatlar, sirke, soğan, sarımsak vücut ısısını yükselttiği için yemeklerinde bolca kullanıyorlar. Bir başka enerji toniği tavuk ve dana ciğeri özellikle böbreklerdeki ısıyı yükselten besinlerin başında geliyor.