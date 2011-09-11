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Yaşam

Vücudun hacklenmesi an meselesi

Kalp pilleri, ensülin pompaları gibi elektronik cihazlar hasta vücudunun içinde yaşamsal bir görevi sürdürürken...

11 Eylül 2011 03:00

T24 - Kalp pilleri, ensülin pompaları gibi elektronik cihazlar hasta vücudunun içinde yaşamsal bir görevi sürdürürken, elektronik saldırılara davetiye çıkarıyor.

İçinde haberleşme elektroniği bulunan cihazlar çoğaldıkça, onlarla ilgili saldırı riskleri de beraberinde geliyor. Şimdi bu sorun insan vücudunun içine konan tıbbi protezlerle ortaya çıkıyor.

Bilgi Çağı'nın haberine göre; kalp pilleri, ensülin pompaları gibi elektronik cihazlar hasta vücudunun içinde yaşamsal bir görevi sürdürürken, çevreden gelebilecek elektronik saldırılara karşı büyük bir risk kaynağı oluşturuyor.

Tehlikenin önemine işaret etmek üzere ABD’de yapılan Black Hat Teknik Güvenlik Konferansı’nda bir konuşmacı kendi kullandığı ensülin pompasını dışarıdan müdahale ile nasıl durdurabilmenin, ayarlarını nasıl değiştirmenin yollarını gösterdi. 



Konferansta söz konusu olan ensülin pompasına 6 rakamlı (bir milyon kombinasyonlu) bir PIN numarası ile erişilebildiği bilgisi verilirken, kalp defibrilatörünün aynen bu yolla çözülüp uzaktan kontrol altına alınabilmesinin mümkün olduğu ele alındı.

Cihazlarla iletişim kurabilmek aynı zamanda haberleşme protokolunu bilmeyi gerektiriyor. Bu protokolları firmalar kendilerine özgü tasarımlayıp gizli tutuyor. Ancak pahalı da olsa, uzman da gerektirse, cihazların yanına sokulup yayılan elektronik işaretleri kaydetmek ve bilgisayarla analiz ederek protokolu çözmek mümkün.


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