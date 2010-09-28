Vücudu tereyağı gibi eriyor!

T24

Ancak kısa bir süre sonra vücudundaki dokular sarkmaya ve kadını tanınmaz hale getirmeye başladı.En sonunda doktora başvuran kadın, artık 43 yaşında ve doktorları çok geç kalındığı için müdahale edemediklerini söylüyorlar.Dünyada çok nadir görülen nörofibromatoz hastalığından müzdarip olduğu bildirilen Tan'ın vücudundaki dokular elastikiyet ve esnekliğini kaybedip, sarkıyor.Uzmanlar, kadının vücudundan sarkan deri parçalarının 20 kilo civarında olduğunu söylüyorlar.Genetik olarak ebeveynlerden çocuklara geçen nörofibromatoz hastalığı, sinir dokusunun tümör üretmesine yol açıyor.Bu tümörler derinin altında şişkinliğe, renkli noktalara, kemik ve omurilik problemlerine sebep olabiliyor.Doktorları, modern tıbbın Tan'ın durumunu düzeltmek için bir çözüm bulamadığını açıklarken, Tan çaresizlik içerisinde asla normal bir hayat süremediğini söylüyor.