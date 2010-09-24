Vücudu önce parçalandı sonra tekrar monte edildi!

T24

İkinci çocuğuna hamile olan Kanadalı Janis Ollson (31), dayanılmaz sırt ağrısı şikayeti ile doktora gitti. Kemik kanseri olduğunu öğrenen Ollson’ın tek tedavi şansının sol bacağında, pelvisinde ve omurgasında bulunan tümörlerin alınması olduğunu söyleyen doktorlar, genç kadına oldukça “riskli” bir ameliyat teklif ettiler.Bebeğinin doğumundan sonra ameliyata alınan Ollson’un 20 saat süren bir ameliyat sonucunda pelvisi ve bacakları gövdesinden ayrıldı ve tümörden arındırıldı. Ardından bu sefer 8 saat süren ikinci bir ameliyatta kesilen sol bacağının kemiği yardımıyla, pelvisi ve sağ bacağı tekrar vücuduna monte edilen Ollson, ameliyatla parçalara ayrılan vücudu tekrar bir araya getirilerek hayatta kalmayı başaran ilk insan olarak da tarihe geçti.