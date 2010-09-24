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Yaşam

Vücudu önce parçalandı sonra tekrar monte edildi!

Kemik kanseri olan kadın tedavi için ameliyatla belinden ikiye ayrıldıktan sonra, tekrar bir başka ameliyatla birleştirildi...

24 Eylül 2010 03:00

T24 - Kemik kanseri olan kadın tedavi için ameliyatla belinden ikiye ayrıldıktan sonra, tekrar bir başka ameliyatla birleştirildi.

İkinci çocuğuna hamile olan Kanadalı Janis Ollson (31), dayanılmaz sırt ağrısı şikayeti ile doktora gitti. Kemik kanseri olduğunu öğrenen Ollson’ın tek tedavi şansının sol bacağında, pelvisinde ve omurgasında bulunan tümörlerin alınması olduğunu söyleyen doktorlar, genç kadına oldukça “riskli” bir ameliyat teklif ettiler. 

Vücudu önce parçalandı sonra tekrar monte edildi!

Bebeğinin doğumundan sonra ameliyata alınan Ollson’un 20 saat süren bir ameliyat sonucunda pelvisi ve bacakları gövdesinden ayrıldı ve tümörden arındırıldı. Ardından bu sefer 8 saat süren ikinci bir ameliyatta kesilen sol bacağının kemiği yardımıyla, pelvisi ve sağ bacağı tekrar vücuduna monte edilen Ollson, ameliyatla parçalara ayrılan vücudu tekrar bir araya getirilerek hayatta kalmayı başaran ilk insan olarak da tarihe geçti.


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