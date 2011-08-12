-Vücuda yapışan 0.09 gramlık ölçüm cihazı ANKARA (A.A) - 12.08.2011 - Amerikalı bilim adamları, yara bandı gibi vücuda yapıştırılabilen, son derece ince tıbbi ölçüm cihazı geliştirdi. İçinde sensörlerin, ışıkların ve başka elektronik sistemlerin yer aldığı, zar kadar ince ''elektronik insan derisi'', esniyor, bükülüyor ve genişliyor. Flaster şeklindeki sistem, suyla ıslatılarak deriye yapıştırılıyor; kablo, yapışkan veya deriyi delmek için iğneye gerek kalmıyor. Bilim adamlarına göre, bu, ''taşınabilir teknoloji alanında büyük bir başarı'' olabilir. Flasterle ilk kez, tıbbi teşhis, iletişim, elektrik üretimi veya çevre koşullarının ölçülmesi için elektronik unsurlar doğrudan ve rahatsızlık vermeden deri üzerinde taşınabiliyor. Elektronik epidermal sistem adı verilen flasterde bilim adamları, spiral şeklinde devreler veya zar inceliğinde yarı iletken parçalar kullandı. Kopmadan esneyebilen, sadece birkaç mikrometre büyüklüğündeki bu parçalar, hava geçiren, şeffaf bir sentetik bandın üzerine yerleştirildi. Bilim adamları, deneylerde flasteri alna, boyna veya göğse yapıştırarak, beyin akımlarını, ses tonlarını veya kalp atışlarını ölçtü. Boyun bölgesine yapıştırılan flasterden elde edilen verilerle bir bilgisayar oyununu sesle kumanda eden bilim adamları, geliştirdikleri yöntemin, kas veya sinir hastalıkları nedeniyle hareketlerini kontrol edemeyen insanlar için uygulanan robotik tedavilerde de kullanılabileceğini bildirdi. 0.09 gram ağırlığındaki flasterin benzer yöntemlerde kullanılan cihazlardan en büyük farkı da tamamen kablosuz olması.