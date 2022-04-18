VR şirketi, insanları Metaverse dünyasında sonsuza dek yaşatmanın yollarını arıyor

Bir VR şirketi tarafından kişilerin Metaverse dünyasında yaratacağı avatarlar ile sonsuza dek yaşamasını sağlayacak proje geliştirildiği açıklanarak fikrin, şirketin Ceo'sunun birkaç yıl önce babasının kansere yenik düşmesinden sonra ortaya çıktığı belirtildi.

Olağanüstü miktarda veri toplayarak gerçekleştirileceği planlanan projede, kişilerin konuşmaları, hareketleri ve yüz ifadeleri dahil her türlü kişisel veriyi toplaması gerekeceği öğrenildi.

Şirket CEO’su Artur Sychov, verdiği bir röportajda, şirketin üzerinde çalıştığı “Live Forever” adlı modun, insanların görünüşlerini, seslerini ve karakterlerini yansıtan avatarlar üzerine inşa edildiğini açıkladı. Bir avatarın yaratılması için sohbetler, mimikler ve hareketler gibi farklı türde verilere ihtiyaç olduğunu söyleyen Sychov, yaratılacak bu avatarların kısa bir süre dahi olsa, inandırıcı olabilmelerini hedeflediklerini belirtti. Sychov, inandırıcı avatarlar ile 10 dakika bile olsa, bir sohbetin gerçekleştirilebilmesini sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Bu fikrin birkaç yıl önce babasının kansere yenik düşmesinden sonra geldiğini açıklayan Sychov, insanların çevrim içi verileri ve bunların nasıl kullanıldığı konusunda endişe duyduğu bir zamanda oldukça rahatsız edici olabileceğini belirtti. Yine de, bunun bir endişe olması gerektiğine inanmadığını belirten Sychov, ''Herhangi bir zamanda birisi programdan çıkabilir ve verilerin tamamen silinmesini sağlayabilir. Şirket blok zinciri üzerinde çalıştığı için, özellikle şirket verilerinizi başka şirketlere satmadığı için şirketin operasyonlarının şeffaf ve güvenilir'' açıklamasını yaptı.