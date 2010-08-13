Votka ve viskilere idrar karıştırılmış!

T24- Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde düzenlenen operasyonda, bidonlara ve şişelere doldurulmuş çok miktarda votka ve viski ele geçirildi. İzmir ve Mersin’den getirilerek Marmaris’teki bar ve diskolara satılacağı belirlenen sahte içkilerde idrar da saptandı.



Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün Marmaris’in eğlence merkezlerine sahte votka ile viski sevkiyatı yapılacağı istihbaratını aldı. Marmaris polisi ile irtibata geçildi. Bu gece ilçe girişinde araçlar beklenmeye başlandı. Ford Connect marka otomobili durduran polis, içinde yaptığı aramada 20 litrelik 5 bidona doldurulmuş 100 litre votka ele geçirdi. Otomobildeki T.E. (33), H.I. (34) ve U.T. (28) gözaltına alındı. Diğer aracın gelmesini bekleyen polisler gece yarısı şüpheli bir kamyoneti durdurdu. Kamyonetin kapalı olan kasasında yapılan aramada 875 şişe viski ile 2 bin şişe votka ele geçirildi. Kamyonetin sürücüsü M.C. (42) de gözaltına alındı.



İki operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli sorgulanmak üzere Muğla’ya götürülürken, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü de ele geçirilen içkileri incelemeye aldı. Analizlerde, bidonlara ve şişelere doldurulan içkilerde idrar tespit edildi. Sahte içkiler imha edilmek üzere Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Şüphelilerin, sorgularının ardından Marmaris Adliyesi'ne sevk edileceği bildirildi.