VOTAŞ'ın 39 yıllığına ihalesi yapıldı

VAN, (DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi\'ne ait Van Organize Tarım İşletmeleri (VOTAŞ), 39 yıllığına ihale edildi.

Büyükşehir Belediyesi\'nin daha önce kiralama usulü ile Van Ticaret Borsası\'ndan devraldığı VOTAŞ\'ın 39 yıllığına devredilmesi ihalesi, Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda yapıldı. Komisyon başkanlığını Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yaşar\'ın yaptığı ihaleye genel sekreter yardımcıları Fazıl Tamer ve Salih Allahverdi ile komisyon üyeleri katıldı. 4 firmanın şartname aldığı, kapalı teklif usulü ile yapılan ihaleyi, katılan tek firma olan Asya Tarım Hayvancılık İnşaat A.Ş., 19 milyon 510 bin TL\'lik teklif sundu. Firma ihale bedelinin yüzde 25\'ini peşin, kalanı ise 18 taksit halinde ödeyecek. İhale ile ilgili nihai karar toplanacak komisyon tarafından verilecek.

Toplam 4 bin dönüm arazi üzerine kurulu VOTAŞ\'ta sağmal tesisler, genç hayvan binaları, sağımhane, doğumhane, gübre çukurları bulunuyor. Tesiste yem bitkileri yetiştiriciliği, meyvecilik, hayvancılık alanları da bulunuyor. Arazi sulama işleri ise modern pivot sulama sistemleri ile yapılıyor. VOTAŞ\'ın Van için bir değer olduğunu belirten Mehmet Yaşar, şöyle konuştu:

\"Bugün bu güzide tesisimizi, Van için bir değer olan işletmeyi 39 yıllığına kiraya veriyoruz. Bu tür yapılara hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. Ben önceden de söylediğim gibi belediyelerin bu tür işler yapması taraftarı değilim. Belediyelerin işi tarım ve hayvancılık yapmak değildir. 770 bin kilometrenin tamamı Vanlılarındır. VOTAŞ\'ta Vanlılarındır. Tüm Türkiye\'de bizimdir. Van için hayırlı uğurlu olsun.\"

İhaleye katılan firma adına kısa konuşma yapan Van TSO Başkanı Necdet Takva ise ihaleyi kazanan firmanın Van TSO bünyesinde faaliyet gösteren, sermayesinin tamamı Van TSO\'ya ait olan bir firma olduğunu söyledi. Takva, şöyle dedi:

\"Bizim amacımız bu işletmeyi Van TSO\'nun yönetmesi değil. Mümkün olduğunca tarım ve hayvancılık konusunda faaliyet gösteren firmaların bu işi yapmasıdır. Öncelikli amacımız VOTAŞ\'ın bir Van değeri olarak kalmasıdır. Türkiye\'de Torku gibi örnekler var. Torku nasıl bugün artık Türkiye\'nin tamamına satış yapan bir firma haline geldiyse, bizim de hedefimiz VOTAŞ\'ı bölgede ve Türkiye\'de örnek bir üretici ve pazarlamacı konumuna getirmektir.\"



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